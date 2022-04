Nos Anciens | Vachon passe du Centre Marcel-Dionne à la mine

Marc-Olivier Vachon a toujours été un leader naturel.

Sur la patinoire, il a été capitaine de la puissante formation des Voltigeurs de Drummondville qui a mis la main sur la Coupe du Président en 2008-2009.

Aujourd’hui, il est le grand patron d’une mine d’or au Nunavut et dirige près de 400 personnes au quotidien.

« C’est tout un défi. Je dirais que je suis plus excité qu’autre chose d’avoir cette chance. Chaque département a son directeur donc mon rôle est de les appuyer et de faire le lien entre l’entreprise basée à Toronto et les différents départements », raconte l’ancien défenseur.

Il estime que son passage dans la LHJMQ l’a bien préparé au marché du travail.

« Mon background en sport, notamment comme capitaine à différents niveaux, m’a pas mal aidé quand j’ai eu à gérer des personnes plus expérimentées que moi. C’est comme au hockey, c’est un travail d’équipe. Si tu as les bonnes personnes dans les bonnes chaises, c’est là que le groupe fonctionne bien », explique celui qui a aujourd’hui 31 ans.

« Quand on parle de leadership, d’esprit d’équipe, de communication ou de discipline, ce sont toutes des qualités qu’on développe dans le hockey junior. Je fais souvent le parallèle avec les équipes à la mine et le hockey. Ces acquis m’ont permis de gravir les échelons rapidement dans mon parcours professionnel. »

Ce parcours dans les mines a commencé à se préciser à sa dernière année junior, en 2010-2011.

« À un moment donné, j’ai eu à prendre une décision sur mon avenir, à savoir si je continuais à jouer et essayer d’avoir des contrats professionnels, ou aller à l’université », explique-t-il.

« J’avais eu des essais à 18 ans avec le Lightning de Tampa Bay et, à 19 ans, j’avais participé au camp des recrues des Canadiens de Montréal. À ma dernière année, j’ai eu des offres pour aller jouer en Europe ou dans la Ligue américaine. Mais les études ont toujours été importantes pour moi, depuis que je suis jeune. »

Quand l’Université McGill est venue cogner à sa porte, le programme de génie minier offert à l’université semblait fait sur mesure pour lui. Le programme de bourses de la LHJMQ est quant à lui venu simplifier sa décision.

« [L’aide de la LHJMQ] était assez généreuse. Ça m’a aidé dans mes études parce que je devais louer un appartement à Montréal, assez proche de l’aréna et de l’université. Ça m’a enlevé un stress financier et ça m’a permis de sortir de l’université sans dette », mentionne Marc-Olivier Vachon.

Après avoir remporté un championnat canadien à sa première saison avec l’équipe de hockey de McGill, les commotions cérébrales l’ont convaincu d’abandonner le sport.

De toute façon, c’était écrit dans le ciel qu’il gagnerait sa vie dans l’industrie minière.

« Ce sont d’abord et avant tout des raisons familiales. Je suis originaire de Thetford Mines, donc mon père, mes oncles et mes grands-parents ont travaillé dans les mines, jusqu’à tout récemment dans plusieurs cas », précise-t-il.

« L’ingénierie m’intéressait et le milieu des mines était naturel pour moi parce que je le connaissais très bien. C’est une branche du génie qui est peu connue et les cohortes sont très petites. »

Après trois stages avec la compagnie britannique Arcelor Nippal, dans le cadre du programme coop de l’Université McGill, Vachon joint officiellement les rangs de l’entreprise, à Fermont.

Il y passera cinq ans, d’abord comme contremaître aux opérations minières. L’ex-hockeyeur devient rapidement ingénieur minier et se retrouve responsable de tous les aspects techniques d’une mine; soit la planification, le forage, le dynamitage et le contrôle des parois rocheuses, pour assurer la stabilité.

En 2017, il est promu chef de section aux opérations, avant de devenir gestionnaire de projets stratégiques. Deux ans plus tard, il est nommé chef de service du génie minier de l’une des plus importantes mines en Amérique du Nord, au Mont Wright.

Il se joint ensuite à la compagnie Agnico Eagle, qui exploite plusieurs mines d’or à travers le monde. Le gestionnaire devient alors directeur de leur mine à ciel ouvert située au Nunavut, en 2020. Il y supervise la construction du site et bâtit son équipe.

Au début du mois de février, il devient surintendant général et dirige les départements d’opérations pour la mine à ciel ouvert et la mine sous terre, ainsi que et le département d’ingénierie minier.

Vachon demeure toujours à Drummondville avec sa conjointe et ses trois enfants mais, à chaque lundi matin, il s’envole pour le Nunavut jusqu’au jeudi après-midi.

Encore là, les nombreux voyages dans la LHJMQ l’ont bien préparé à sa nouvelle réalité.

« Il n’y a pas beaucoup de mines autour de Montréal ou Drummondville. On n’a pas tellement le choix de voyager! », lance-t-il en riant.