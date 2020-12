Nos Anciens | Thierry Comtois veut continuer d’ouvrir des portes

Dire que Thierry Comtois a la bosse des affaires serait comme affirmer que le Père Noel est généreux.

À seulement 27 ans, l’ancien des Foreurs de Val-D’Or est déjà un homme d’affaires accompli. Après sa carrière dans la LHJMQ, le patineur originaire de Sherbrooke a joué une saison avec les Commandos de Dieppe de la MHL, avant de passer quatre saisons avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Tout en complétant son baccalauréat et sa maîtrise en administration des affaires, Comtois a lancé deux entreprises, une en immobilier et l’autre dans le domaine technologique. En même temps, il a œuvré au sein de l’entreprise pharmaceutique Astra Zeneca.

Il n’avait pas assez de 24 heures par jour pour tout faire!

Depuis février 2020, il est l’un des trois partenaires de l’entreprise Quest Capital, qui se spécialise dans le développement et la gestion des immeubles multi-résidentiels, dont les complexes d’appartements locatifs.

D’ici la fin de l’année, l’entreprise co-fondée par l’ancien hockeyeur totalisera 300 appartements répartis dans quatre édifices en construction dans le Grand Moncton. Le plus petit édifice comprend 42 unités et le plus spacieux accueille 102 unités de logement, totalisant un portfolio de plusieurs millions de dollars.

L’entreprise Quest Capital est également à la recherche de nouveaux terrains au Canada atlantique, mais aussi au Québec.

« On se développe beaucoup dans le Grand Moncton, mais on est en train de regarder du côté de Halifax et de Sherbrooke, ma ville natale. En connaissant le marché et en ayant des contacts sur place, ça va être plus facile de grandir et de faire du développement là-bas », explique celui qui a été nommé Joueur-étudiant du mois à trois reprises durant son séjour dans le circuit Courteau.

Ceux qui seraient tentés de croire que sa motivation est de faire de l’argent connaissent bien mal l’ancien capitaine des Foreurs. Il cherche à faire une différence dans la vie de plusieurs.

« Ça prend du temps avant de faire de l’argent avec des projets comme ça », explique-t-il. « On bâtit un portfolio et on doit éventuellement amener des investisseurs externes pour soutenir notre croissance. Il y a un énorme besoin de logements présentement sur le marché. On prend beaucoup de fierté à fournir des logements pour des gens qui vendent leur maison et qui regardent à réduire leur espace. »

Pour les entrepreneurs comme Comtois, la qualité de vie des locataires est primordiale.

« On fournit une clientèle de jeunes professionnels et de retraités de 65 ans et plus, qui cherchent pratiquement le dernier endroit de leur vie pour vivre, avant d’aller vers les résidences pour personnes âgées », souligne-t-il.

« On crée des milieux de vie qui ne ressemblent pas à de simples appartements. On offre des endroits où les gens peuvent se sentir comme à la maison dans des plus gros complexes qui fournissent des services comme des gymnases, des salles communautaires et des espaces de vie commune. »

C’est justement cet aspect de l’aventure qui passionne l’ancien attaquant.

« C’est vraiment ça qui nous rend fier. Ce sont des milieux de vie qui vont permettre aux gens de socialiser et de vivre en communauté. C’est la vision que nous avons derrière ces grands projets », raconte celui qui réside en permanence à Moncton depuis 2013.

Très fier de ses exploits comme hockeyeur, Thierry Comtois affirme que son passage dans la LHJMQ l’a aussi bien préparé à sa deuxième carrière.

« Quand je pense à ces années-là, je pense à des qualités acquises comme le leadership, le travail d’équipe et l’éthique de travail. Il faut aussi être intelligent dans la façon dont on travaille », souligne-t-il. « Mon cheminement dans la LHJMQ m’a appris à conclure les bons partenariats et à respecter les gens dans mon environnement, à me dépasser et à être compétitif. »

« De plus, le programme de bourses de la LHJMQ m’a aussi énormément aidé. Il m’a ouvert beaucoup de portes durant mon cheminement scolaire, et même encore aujourd’hui. »