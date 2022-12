Nos Anciens | Sprong aide le Kraken à prendre vie

En 2013, la seule équipe de la LHJMQ sur l’Île-du-Prince-Édouard a connu une série d’importants changements. Nouveau propriétaire, nouveau nom et, comme on allait rapidement le découvrir sur la glace, nouvelle identité.

Alors qu’aujourd’hui il est difficile d’imaginer les Islanders de Charlottetown comme autre chose qu’un des clubs les plus difficiles à affronter année après année, à l’époque où le club devenait les Islanders, il était difficile de les imaginer comme autre chose que des sous-performants.

Il fallut un véritable effort d’équipe pour se débarrasser de cette réputation alors que l’organisation cherchait à se réinventer. La fondation pour s’occuper de cette partie était maintenant en place en dehors de la glace. Sur la patinoire, les morceaux étaient tranquillement en train de s’assembler. L’un de ces morceaux était le tout premier joueur sélectionné au Repêchage de la LHJMQ par l’équipe des Islanders.

Daniel Sprong est sorti tout droit des rangs M17 AAA du Québec. Malgré des statistiques exceptionnelles – 104 points (48B-56A) en seulement 30 matchs lors de son année de repêchage dans la LHJMQ – des questions subsistaient quant à la rapidité avec laquelle ce niveau d’habileté se traduirait en une carrière junior réussie. Pour Sprong, la réponse n’a pas tardée.

« Je pense que dès les premiers entraînements, j’ai senti que je pouvais jouer dans la Ligue et avoir beaucoup de succès », se souvient-il. « Je me sentais vraiment à l’aise. Après le début de cette première saison régulière, je n’ai jamais regardé en arrière. »

Bien que le club se retrouvait au bas du classement lors de sa campagne recrue, Sprong s’est rapidement forgé une réputation de joueur d’impact. Lui et les Isles étaient engagés dans une trajectoire qui allait leur donner les premiers signes de succès, notamment la première victoire de la franchise en séries éliminatoires en 11 ans, au printemps 2015.

« C’était mon année de repêchage dans la LNH. C’était une période excitante », se rappelle Sprong. « Je me souviens de ce sixième match [de la série de première ronde à Sherbrooke] et d’être sur la glace avec Spencer [Cobbold] lorsqu’il a marqué avec son lancer frappé [pour gagner la série]. Faire partie de ça et savoir que l’organisation allait dans la bonne direction était très important. »

Sprong était également là, maintenant en tant qu’espoir des Penguins de Pittsburgh et avec de l’expérience dans la LNH en poche, lorsque les Islanders ont atteint la demi-finale de la Coupe du Président en 2017.

« C’était frustrant mes premières années », souligne Sprong. « Mais, lorsque Jim [Hulton] a pris la relève en tant qu’entraîneur et [plus tard] DG, il a vraiment changé les choses. Il a fait un travail incroyable quand j’étais là et continue de le faire aujourd’hui. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et la façon dont il s’en sort. »

À bien des égards, l’équipe actuelle de Daniel Sprong reflète ses premières expériences dans le hockey junior. Mais au lieu d’une franchise existante qui se réinvente, le Kraken de Seattle en est à sa deuxième année d’existence et, tout comme la franchise de Charlottetown, a prouvé aux sceptiques qu’ils avaient tort au cours d’une deuxième saison étonnamment réussie.

Sprong, qui a passé la plupart de ses premières années chez les professionnels à voyager entre la LNH et la AHL, se retrouve maintenant au cœur de l’action.

« Nous sommes un groupe très soudé », déclare l’avant lorsqu’on lui demande d’expliquer la montée du Kraken au classement. « Nous jouons en équipe et avec une bonne structure. Ce sont des gars différents chaque soir qui haussent leur niveau de jeu et qui font le travail. »

« On me donne la chance de montrer ce qui m’a procuré du succès dans le junior », ajoute-t-il. « Je dois juste continuer à bâtir sur ça. »

Bien que Sprong se concentre principalement sur l’avenir, il n’oublie jamais d’où il vient.

« Je reste en contact avec Jim et ma famille de pension », dit-il. « J’essaie de rester en contact avec la ville de Charlottetown parce que j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. »