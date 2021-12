Nos Anciens | Patrick Couture, de l’aréna à… la glace!

Patrick Couture ne joue plus au hockey depuis belle lurette. Mais la glace et les patinoires font toujours partie de sa vie.

L’ancien gardien des Harfangs de Beauport, des Foreurs de Val-d’Or, des Remparts de Québec et des Huskies de Rouyn-Noranda (entre 1995 et 1999) dirige une des plus importantes entreprises de glace synthétique au pays, Synerglace Canada.

Il affirme que c’est en côtoyant des athlètes comme Roberto Luongo, Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, Simon Gagné, ainsi que des entraîneurs comme Guy Chouinard, Richard Martel et Alain Vigneault qu’il a développé les qualités qui lui permettent aujourd’hui de se démarquer dans le monde des affaires.

« C’est une chance dans une vie de côtoyer des gars comme ça et d’apprendre de leur expérience », raconte l’ancien gardien de but qui est aujourd’hui âgé de 43 ans. « On apprend ce qu’est la haute performance et les grands défis. La LHJMQ, c’est toute une école de vie pour les jeunes. Ce qu’on y apprend nous suit toute notre vie! »

« Tu regardes ces vétérans là et ça devient des mentors. Tout ça a eu une influence sur toutes mes décisions plus tard dans la vie. J’ai essayé de prendre le meilleur de tous les entraîneurs et coéquipiers que j’ai eus. »

Patrick Couture a roulé sa bosse un peu partout sur la planète hockey après son séjour dans la LHJMQ. Il a passé deux saisons avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue de hockey de la Côte Ouest, avant de se retrouver avec les Mustangs de Phoenix.

Il a participé au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona et des Blues de St. Louis, mais c’est avec la formation des Citadelles de Québec, dans la Ligue américaine de hockey, qu’il s’est éventuellement retrouvé en 2001.

« J’ai trouvé ça formidable de revenir jouer à la maison. On avait une belle gang de gars et j’ai vécu une belle saison », avance celui qui est originaire de Lac St-Augustin.

Cependant, il termina la campagne de 2001 avec les IceHawks d’Adirondack, dans la Ligue de hockey United. Après que les Canadiens de Montréal furent l’acquisition de Stéphane Fiset, le gardien Jeff Hackett a été rétrogradé à la Ligue américaine et c’est Patrick Couture qui a malheureusement écopé.

Il a joué la prochaine saison avec le Inferno de Columbia de la Ligue de hockey de la Côte Est, étant rappelé plusieurs fois par le Moose du Manitoba en cours de route. Entre 2003 et 2008, il évolue au sein de trois différentes formations de la Ligue Élite d’Allemagne.

Et puis, après trois saisons disputées dans la Ligue nord-américaine de hockey, il accroche finalement ses jambières en 2014.

Il croit sincèrement que toutes ces expériences ont fait de lui une meilleure personne et un meilleur homme d’affaires.

« Pour réussir au hockey, on doit comprendre tout ce qui se passe pendant un match et réaliser que tout le monde va faire des erreurs à un moment donné, peu importe le niveau », explique-t-il.

« Les joueurs de la LNH ont aussi vécu des échecs, des déceptions, des petites et des grandes victoires. J’ai eu la chance de vivre toutes ces expériences-là très jeune dans la LHJMQ », avance l’ancien gardien de but.

Aujourd’hui, l’homme d’affaires mise sur sa propre entreprise qui regroupe une vingtaine d’employés.

« Synerglace vient d’un produit que j’avais vu en Allemagne. J’ai décidé de l’importer ici et on s’est mis à le développer », explique-t-il. « Notre premier gros client a été le Stade Olympique, en 2014. Ils avaient loué des glaces pour mettre sur l’esplanade autour du stade durant tout l’hiver. Ils avaient créé un gros marché de Noël qui incluait une grande patinoire! »

Toutefois, le premier événement de hockey vécu par l’homme d’affaires et son entreprise a été la Classique hivernale du circuit M18 AAA, tenue à Lévis en 2014.

Depuis, son entreprise a fourni la glace de tous les événements de Red Bull Crashed Ice en Amérique du Nord, que ce soit à Québec, Ottawa, Edmonton, Niagara Falls ou Boston. Synerglace Canada participe aujourd’hui à plus de 200 événements par année, fournissant des surfaces réfrigérées et synthétiques un peu partout au Canada et aux États-Unis.