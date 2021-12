Nos Anciens | Patrice Bilodeau n’a que de l’amour pour Val-d’Or

Patrice Bilodeau se souviendra toujours de son passage dans la LHJMQ.

Non seulement pour tout ce qu’il y a appris, mais surtout pour les liens qu’il a tissés avec sa famille de pension alors qu’il portait les couleurs des Foreurs de Val-D’Or.

Celui qui est aujourd’hui policier à la Sûreté du Québec affirme que son séjour dans le circuit Courteau a été une belle école de vie.

« On arrive là à 17 ans. On est encore un enfant. Mais quand on sort du junior, on est un adulte », raconte l’ancien joueur originaire de Québec. « C’est certain qu’on s’améliore au plan hockey parce qu’on est sur la glace tous les jours, mais on apprend aussi à être déterminé dans tout ce qu’on fait, avoir un cadre de vie et une éthique de travail, en plus de la discipline. Ce sont des qualités que j’ai pu appliquer dans toutes mes professions. »

« Ce sont toutes des qualités que les employeurs vont rechercher », ajoute l’ancien défenseur. « On nous habitue rapidement à bien se présenter, à représenter une organisation avec fierté. Les employeurs voient qu’on est des personnes responsables. »

« Et comme le hockey est en quelque sorte une religion au Québec, dès qu’on mentionne qu’on a joué dans la LHJMQ, les gens ont les yeux qui brillent! », rigole celui qui est aujourd’hui âgé de 37 ans.

Sur la patinoire, Bilodeau a vécu des moments intenses et de grand stress. À titre de policier, il affirme qu’il tire encore profit de l’expérience acquise dans ce genre de situation.

« Au hockey, on doit contrôler nos émotions, canaliser notre énergie. Je vis parfois les mêmes choses quand je me présente pour une intervention. Le hockey forme le caractère et se veut un beau tremplin pour la suite des choses. »

Bilodeau a également vécu de grandes émotions sur la patinoire durant sa carrière. Mais rien ne pourra égaler la conquête du championnat national qu’il a vécu en 2001 avec les Gouverneurs de Ste-Foy de la Ligue M18 AAA.

Pas moins de 19 joueurs sur cette équipe ont éventuellement été repêché dans la LHJMQ, incluant des noms comme Steve Bernier, Kevin Glode, Marc-Antoine Pouliot, Dany Roussin, Dominic Deblois et Nicolas Marcotte.

Après avoir remporté ce titre, Bilodeau a disputé quatre solides saisons avec les Foreurs entre 2001 et 2005, jouant même le rôle d’adjoint au capitaine et puis de capitaine pour la franchise de Val-d’Or.

En 2006, il se joint au Radio X de Québec dans la Ligue nord-américaine de hockey. Au cours des quatre prochaines saisons, il poursuivra sa carrière d’hockeyeur tout en complétant son baccalauréat en finances à l’Université Laval.

À l’automne 2009, il met le cap sur la France pour rejoindre les Rapaces du Gap, dans la Ligue Magnus.

« J’ai eu besoin d’une période d’adaptation, parce que c’étaient des patinoires [de grandeur] olympique. Il y a aussi le fait qu’on jouait en altitude, dans les Alpes. J’étais à bout de souffle pas mal souvent au début! », rigole-t-il.

« C’est la première fois que je vivais la pression d’être un Nord-Américain à l’étranger. C’est un peu la même chose que vivent les Européens qui arrivent dans le junior ici », mentionne-t-il. « De plus, les gens savent qu’on est payé un peu plus que les joueurs locaux, donc ils s’attendent à plus de nous. »

Malgré deux blessures sérieuses, le défenseur récolte tout de même sept points en 20 rencontres. L’équipe voulait le garder la saison suivante, mais refusait de lui accorder un meilleur salaire.

Il décide donc que le moment était venu de rentrer au Québec et de préparer sa seconde carrière.

Tout en travaillant comme courtier en bourse dans le mouvement Desjardins en 2011, il poursuit sa carrière sur la patinoire avec le Isothermic de Thetford Mines de la Ligue nord-américaine de hockey. Il vit une année de rêve, menant son équipe à un premier championnat en 16 ans.

Mais toute bonne chose a une fin. Bilodeau accroche ses patins en 2014 et décide de réorienter sa carrière.

Il joint les rangs de la Sûreté du Québec et, après avoir gradué, se voit offrir un poste à nul autre que… Val-d’Or!

« Je peux maintenant dire que Val-d’Or m’a choisi deux fois plutôt qu’une!», lance-t-il en riant. « Les Foreurs m’ont repêché à 17 ans, alors lorsque la S.Q m’a offert d’aller travailler là-bas, j’ai sauté sur l’occasion! J’ai encore des amis là-bas et ma copine vient de Val-d’Or. »

Bilodeau est même retourné vivre chez son ancienne famille de pension pendant un an et demi avant de s’acheter une maison.

« Ce sont des liens importants qu’on tisse avec nos familles de pension dans le junior. Pour moi, c’est littéralement ma deuxième famille. Je suis très proche d’eux. »

De patrouilleur à la ligne bleue à patrouilleur dans les rues, Patrice Bilodeau sera toujours reconnaissant envers la ville de Val-d’Or.