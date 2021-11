Nos Anciens | Matt Eagles passe de la patinoire à la salle opératoire

Matt Eagles a subi de nombreuses commotions cérébrales tout au long de sa carrière au hockey. Au lieu de s’apitoyer sur son sort, il a décidé d’agir.

Il est aujourd’hui un neurochirurgien à l’hôpital Foothills de Calgary, en Alberta.

Après ses quatre saisons passées avec les Wildcats de Moncton, Matt a opté de poursuivre sa carrière d’hockeyeur et ses études à l’Université St-Thomas, où son père Mike dirigeait l’équipe masculine de hockey. Mais les blessures l’ont forcé à réévaluer son futur.

« J’ai subi plusieurs commotions cérébrales durant ma troisième année universitaire, je n’ai donc joué que deux saisons et demie. À ce point, j’ai été obligé d’arrêter de jouer », raconte l’ancien joueur de centre.

« Je me suis toujours intéressé à la médecine et c’est alors que j’ai décidé de m’inscrire à l’Université Memorial de Terre-Neuve. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser aux blessures au cerveau. Disons que j’avais déjà de l’expérience sur le sujet! »

C’est d’ailleurs pourquoi, lors de sa quatrième année, l’ancien capitaine des Wildcats décide de se spécialiser en neurochirurgie. Il s’est ensuite retrouvé à l’Université de Calgary, en juillet 2017.

« Je suis présentement à mi-chemin d’un programme de résidence de six ans », explique celui qui est aujourd’hui âgé de 33 ans. « L’hôpital Foothills a un programme fabuleux de neurochirurgie. En fait, c’est probablement le service du genre le plus occupé au Canada. »

« La neurochirurgie est une discipline incroyable et je me sens privilégié d’en faire partie », ajoute-t-il. « On doit s’occuper de patients qui sont très malades. Je passe la plupart de mon temps à m’occuper de gens qui ont des problèmes avec leur moelle épinière ou leur cerveau. »

« Ça me permet de réaliser à quel point je suis chanceux de pouvoir faire tout ce que je fais au quotidien. Je tire beaucoup de motivation à aider des gens qui sont à un point très bas dans leur vie. »

L’ancien attaquant est parfaitement bilingue puisqu’il est né et a grandi à Québec, à l’époque où son père Mike évoluait avec les Nordiques. Comme la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, Matt est également très compétitif.

Lors de ses deux dernières saisons dans la LHJMQ, il a mené les Wildcats avec des récoltes de 57 et 65 points, respectivement.

« Je carbure à l’adrénaline. La plupart de nos patients nous arrivent très malades et ils ont besoin de soins rapidement. Et tout doit être fait correctement. C’est un peu comparable à la poussée d’adrénaline qu’on peut avoir quand on pratique un sport compétitif », remarque-t-il.

« L’enjeu est toujours très élevé quand on opère une personne au cerveau ou à la moelle épinière. Je pense puiser plusieurs qualités de mon ancienne carrière de joueur de hockey pour m’aider dans ces moments-là. »

Et plus il a de responsabilités, plus Matt dit adorer son nouveau quotidien.

« Lorsque vous commencez votre résidence, vous êtes toujours supervisés par un résident plus expérimenté. Plus vous progressez, plus votre autonomie augmente. C’est un peu comme au hockey ; vous avez moins de temps de glace quand vous êtes une recrue! »

« Si vous avez une urgence au beau milieu de la nuit et que vous êtes le seul neurochirurgien à l’hôpital, le patient ne peut pas attendre. Vous devez faire le boulot, qu’il s’agisse d’une opération d’urgence, de faire diminuer la pression dans le cerveau ou de prescrire un médicament. »

Au cours de ses trois premières années à l’hôpital Foothills, il a participé à plus de 600 opérations.

« Plus vous avez de l’expérience, plus vous passez de temps dans la salle d’opération. Lors de ma quatrième année, je vais plus me concentrer sur la recherche », admet-il.

Bien qu’il aime sa profession, Eagles avoue que le hockey compétitif lui manque tout de même un peu.

« J’ai joué dans des ligues récréatives au cours des trois dernières années. Je dois faire attention, parce que ça ne parait pas tellement bien si vous arrivez à l’urgence avec des points de suture! », lance-t-il en rigolant.

Il est évidemment très reconnaissant envers la LHJMQ pour son parcours pendant et après le hockey.

« J’ai eu des modèles fantastiques à Moncton, des gars comme Christian Gaudet, Keith Yandle, Brad Marchand, Philippe Dupuis, Adam Pineault ou Josh Hepditch. Tous ces gars-là m’ont aidé à devenir un homme », affirme le neurochirurgien.

« Durant mes années junior, j’ai appris une foule de choses qui me servent encore aujourd’hui. J’ai appris à performer à un très haut niveau dans la Ligue et ces qualités sont transférables à plusieurs autres sphères de la vie », précise-t-il.

« Comme capitaine, on doit bien diriger un groupe de gens. Tout le monde a son propre objectif, mais on doit former une équipe avec le groupe. J’utilise ces qualités tous les jours à l’hôpital. »

De la patinoire à Moncton jusqu’à la salle d’opération à Calgary, Matt Eagles a certainement trouvé le meilleur moyen d’utiliser sa tête!