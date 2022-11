Nos Anciens | Le feu sacré brûle toujours en Brent Aubin

Brent Aubin se considère choyé par la vie.

L’ancien des Remparts de Québec et des Huskies de Rouyn-Noranda est heureux en Europe avec sa petite famille, et le feu sacré brûle toujours en lui. Tellement que le joueur de 36 ans ne songe pas encore à la retraite.

Il aurait peut-être préféré une carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais après trois saisons dans l’organisation des Maple Leafs de Toronto, il a compris que son avenir était sur le Vieux continent.

« Les [Maple] Leafs ont amené des nouveaux joueurs et j’ai eu moins de temps de glace. J’ai même été laissé de côté pour plusieurs parties vers la fin de la saison. Disons que les changements dans l’organisation n’ont pas été très bénéfiques pour moi », raconte celui qui est né à Sainte-Sophie.

Aubin avait eu des pourparlers avec plusieurs équipes de la LNH durant l’été de 2009, mais c’est un appel de Pierre Pagé qui allait lui faire vivre sa première aventure en Europe.

« Le Red Bull de Salzbourg (en Autriche) voulait construire avec des jeunes joueurs. C’est Pierre (Pagé) qui m’a convaincu d’aller poursuivre ma carrière avec eux. »

Brent Aubin pensait bien revenir en Amérique après une ou deux saisons en Autriche, mais il passera finalement trois ans à Salzbourg.

« J’ai adoré mon expérience. C’est certainement une des meilleures organisations de hockey en Europe », souligne-t-il.

Avec le Red Bull, il a remporté deux championnats de la ligue autrichienne, un titre de la Ligue des Champions et une Coupe Continentale. Il a partagé ces succès avec quelques anciens de la LHJMQ, dont Ramzi Abid, Ryan Kavanagh et Josh Tordjman.

En 2012, le propriétaire du Red Bull a acheté une équipe de hockey à Munich et la direction de l’équipe a demandé à Aubin s’il serait intéressé à déménager en Allemagne. Il accepta, sans se douter qu’il passerait finalement plus d’une décennie au pays de la bière ; une année à Munich, sept à Wolfsbourg et deux autres à Iserlohn.

« C’est un beau pays et une belle ligue. Les arénas sont toujours pleins (entre 12 000 et 18 000 personnes) », fait-il remarquer. Sans compter le calibre de jeu, qui est plus relevé qu’en Autriche.

De plus, les trois filles d’Aubin – qui sont toutes nées dans des pays différents – ont pu apprendre l’Allemand à l’école, tout comme son épouse Bianca. Mais un changement d’entraîneur en 2022 allait inciter le joueur de centre à changer d’organisation.

À 36 ans, il avait besoin d’un changement d’air. À travers son agent, il décroche un contrat avec les Brûleurs de Loups de Grenoble, une équipe de première division en France.

Visiblement, Brent Aubin n’en a pas fini avec le hockey.

« J’aimerais gagner un autre championnat avant la fin de ma carrière. Pour la première fois, mes trois filles vont à l’école en français. Pour nous, les parents, c’est pas mal plus facile quand ils ramènent les devoirs à la maison! », rigole-t-il.

« La qualité de vie en Europe est incroyable. Je suis aussi chanceux d’avoir une épouse qui adore le hockey. On vit dans un petit paradis dans les Alpes, à trois heures de route de la Côte d’Azur. »

Plus important encore, Aubin pense encore au hockey jour et nuit.

« J’ai toujours dit que je voulais jouer jusqu’à 40 ans. Ce cap approche et j’ai encore la passion du hockey. Patrick [Roy] m’avait dit quand je jouais pour les Remparts que quand le feu ne sera plus là, ce sera temps de prendre ta retraite », se souvient-il.

« Si j’ai encore le goût de jouer et le sourire quand j’arrive à l’aréna quand j’aurai 40 ans, alors je vais continuer! », ajoute-t-il. « C’est le plus beau métier du monde. »