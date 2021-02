Nos Anciens | La persévérance est payante pour Philippe Maillet

C’est lors de la dernière semaine de janvier que Philippe Maillet a reçu l’appel.

C’était un appel qui n’aurait pas été une priorité alors qu’il était posé sur une table d’opération dans un hôpital du Québec au printemps 2013. Ou pendant ses années à faire rugir le Centre Aitken en tant que membre des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.

« J’ai été envoyé à Hershey (de la AHL) après mon camp (avec les Capitals de Washington) », explique Maillet. « Quelques semaines plus tard, j’ai reçu un appel disant que je montais avec l’escouade de taxi. Après une autre semaine, je me suis présenté à la patinoire et j’ai vu que j’étais au centre de la quatrième ligne à l’entraînement et que nous jouions le lendemain. J’ai en quelque sorte commencé à comprendre ce qui s’en venait. »

« C’était évidemment très gros pour moi », poursuit-il. « J’ai 28 ans, donc j’attends ce moment depuis longtemps. C’était du bonheur pur. »

Être patient est une seconde nature pour Maillet. Après 240 points en 295 matchs de saison régulière avec les Tigres de Victoriaville entre 2009-2013, il semblait être sur la voie rapide vers une carrière chez les professionnels.

Malheureusement, le destin l’emporte parfois sur la voie rapide.

« (Lors des éliminatoires de 2013) contre Baie-Comeau, je me suis cassé la cheville et j’ai dû être opéré », se souvient Maillet. « J’étais censé aller au Camp des recrues des Canucks de Vancouver cet automne-là, mais je n’ai jamais reçu d’invitation. Je n’étais pas sûr où j’irais jouer par la suite jusqu’à ce que je discute avec (l’entraîneur-chef des Reds de l’UNB) Gardiner MacDougall. Il a dit qu’il suivait mes progrès dans le circuit Courteau avant de discuter de leur héritage et de leur culture gagnante. Il s’agit probablement du point tournant de ma carrière et un choix que je ne regretterai jamais. »

Quatre ans plus tard, Maillet quittait la patinoire locale en tant que champion consécutif de la Coupe Universitaire. Tout ceci pour donner suite à une campagne qui l’a vu terminer comme meilleur marqueur au pays et remporter les honneurs du Joueur le plus utile du circuit USports. La décision suivante était facile.

« Le Reign (d’Ontario dans la AHL) m’a offert un contrat », se souvient-il. « Après cette année-là, je sentais que je ne pouvais pas refuser. C’était toujours mon rêve de jouer au hockey professionnel. »

Sautons trois années plus tard et Maillet est un membre des Capitals de Washington, prenant sa première mise au jeu dans la LNH contre les Flyers de Philadelphie et un joueur avec qui il a eu de nombreux duels durant ses jours avec les Tigres. « J’ai été confronté à Sean Couturier », dit Maillet en riant, soulignant que c’était « plutôt agréable » de voir un visage familier. Couturier n’est pas le seul nom du passé de Maillet à réapparaître ces derniers temps. « (L’ancien entraîneur-chef des Tigres) Yanick Jean m’a contacté lorsque j’ai joué mon premier match », souligne le nouveau membre des Capitals. « Nous n’avions pas été en contact depuis de nombreuses années, mais il a quand même pris le temps et j’ai vraiment apprécié cela. J’ai du respect pour tous mes entraîneurs et j’accorde certainement beaucoup de respect à Yanick. Il m’a tellement aidé. »

Donc, premier match en 11 mois, premier match dans la LNH, aligné contre un ancien ennemi (sans parler du vainqueur en titre du Trophée Frank-J.-Selke). Le résultat final ?

« J’ai eu des commentaires positifs », a noté Maillet. « (L’entraîneur-chef des Capitals) Peter Laviolette est venu me voir sur la glace le lendemain et m’a dit que j’avais bien joué. J’étais fier de ma façon de jouer. J’avais beaucoup d’énergie. Ce n’était pas facile… mais ce n’était pas le moment de trouver des excuses. Je voulais sauter sur la glace et faire de mon mieux ! » Faire de son mieux et trouver un moyen ; peu importe la patinoire sur laquelle il se retrouve, il y a des choses à propos de Maillet qui ne changent tout simplement pas.