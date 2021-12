Nos Anciens | Kevin Desfossés se plaît dans le monde de la finance

Kevin Desfossés a toujours été un passionné.

Le hockey l’a fait vibrer pendant de nombreuses années mais aujourd’hui, c’est la planification financière qui occupe toute la place.

Après ses trois années avec les Remparts de Québec, le gardien originaire de Beauport tente sa chance au camp d’entraînement des Sénateurs d’Ottawa en 2008. Il est rapidement cédé aux Icehawks de Port Huron, dans la défunte Ligue internationale de hockey.

« Je me suis rendu compte que ce n’était pas l’expérience que je voulais vivre », raconte-t-il.

Desfossés décide donc de poursuivre ses études en se joignant à l’équipe de hockey masculine de l’Université McGill.

« Ils avaient un beau programme de hockey à l’époque. C’est Martin Raymond qui était l’entraîneur », se rappelle celui qui amorçait ses études en administration des affaires. « J’ai adoré l’Université McGill et l’équipe, mais j’ai moins tripé sur l’ambiance de la ville de Montréal. »

En 2009-2010, il tente sa chance dans la Ligue Centrale de hockey avec l’équipe de Corpus Christi, au Texas.

« J’ai vécu une très belle expérience dans une ville superbe. Le sud du Texas est un endroit magnifique », souligne-t-il.

Il s’éclatait avec son cochambreur Maxime Boisclair, un ancien des Saguenéens de Chicoutimi, mais le style de vie dans les mineures et les conditions étaient loin d’être idéales.

« Il y avait 12 lits à deux étages dans l’autobus. Les recrues dormaient par terre ou comme ils pouvaient », dit-il avec un sourire en coin.

Il y avait aussi les séquences de trois parties en trois soirs qui pesaient lourd sur les épaules du gardien de but.

« J’ai demandé à être libéré à la mi-saison et je me suis ensuite ramassé à Laredo. Là-bas, il y avait plein de québécois, dont Maxime Lincourt. »

En 2011-2012, Desfossés reçoit une offre pour se joindre aux Bisons de Neuilly-sur-Marne, en France. Bien qu’il allât remporter le championnat avec cette équipe, l’offre de contrat pour la saison suivante n’était pas assez alléchante pour le gardien de but.

Il rentre donc au Québec pour poursuivre ses études à l’Université Laval et pour jouer avec le Isothermic de Thetford Mines, dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Un beau lundi soir, il reçoit l’appel d’un agent qui lui offre de terminer la saison en Italie. Desfossés saute sur l’occasion et met le cap sur Val Pusteria.

« C’était un peu la dernière porte qui s’ouvrait à moi », mentionne celui qui a aujourd’hui 34 ans.

Après avoir passé les quatre prochaines saisons dans la Ligue nord-américaine de hockey, une vilaine blessure à un genou met finalement un terme à sa carrière d’hockeyeur, en 2016.

Cet été-là, il se joint à la compagnie Groups Investors pour y effectuer un stage supervisé par nul autre que l’ancien des Wildcats de Moncton, Kevin Hamel. Il devient rapidement directeur de division, un rôle qui lui permet de former et de développer des candidats pour l’entreprise.

Kevin Desfossés est comme un poisson dans l’eau.

« Je me suis vraiment trouvé une deuxième passion. Ça m’a permis de mettre un baume sur ma carrière qui n’a peut-être pas fini comme je le souhaitais. »

Un autre ancien de la LHJMQ, Hugo Lehoux, travaille avec leur groupe dans les bureaux de Sainte-Foy. Et, depuis 2017, Desfossés est associé à un autre ancien des Wildcats en Stéphane Goulet.

« On se taquine pas mal. [Goulet] a gagné la coupe du président en 2006 à Québec, mais moi j’avais remporté la Coupe Memorial à Moncton. Ça met fin rapidement à la conversation! », rigole Desfossés.

L’ancien gardien estime que la formation qu’il a reçue dans la LHJMQ lui rapporte gros, encore aujourd’hui. Il parle des qualités qu’il a acquises comme la persévérance, le leadership, le travail d’équipe et la discipline.

« La LHJMQ, c’est la plus belle école de vie », affirme-t-il. « Ça nous amène tellement de belles aptitudes qu’on peut réutiliser dans la vie de tous les jours et dans un environnement de travail. Ce n’est pas rare de voir des sportifs qui ont du succès dans des milieux plus compétitifs. »