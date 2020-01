Nos Anciens | Karl Gagné garde de bons souvenirs (et de bons amis) de la LHJMQ

Que ce soit avec les Wildcats de Moncton, les Remparts de Québec, en France ou en Italie, Karl Gagné a toujours été un leader sur la patinoire pour les équipes qu’il représentait.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’ancien joueur de centre utilise ses qualités de meneur dans son travail de tous les jours. Il est désormais le directeur général de l’Hôtel Sheraton et du Centre de Congrès et d’Expositions de Lévis.

Mais avant de retourner s’établir dans la région de la Vieille capitale, Gagné a suivi sa passion pour le hockey aux quatre coins de la planète.

« Quand j’ai terminé mon stage junior (en 2005), je me suis dirigé vers l’Université Concordia », explique-t-il. « J’ai eu une excellente saison avec les Stingers (32 points en 23 rencontres), mais ce qui me manquait, c’était vraiment de jouer au hockey. »

« Je suis passé d’un calendrier de 70 parties à seulement une vingtaine de rencontres par saison et beaucoup d’entraînements. Ce n’est pas vraiment ça que je voulais faire. »

L’année suivante, il a décroché un essai avec une équipe de la Ligue de hockey de la Côte Est.

« Ça ne s’est pas très bien passé et j’ai finalement abouti dans la Ligue nord américaine de hockey avec le Radio X de Québec. Comme on jouait au Colisée Pepsi, j’étais dans un endroit très familier pour moi », raconte celui qui avait aboutit à Québec suite à un échange entre les Wildcats et les Remparts durant la saison morte de 2004.

« L’été d’après, je me suis fait approché par un agent québécois qui plaçait des gars en Europe. J’ai joué ma première saison en Italie (en deuxième division) avec le Wild Goose de Neumarkt (en 2007-2008). Ce fut une super belle expérience au niveau sportif et culturel », se rappelle Gagné. « Côté hockey, j’espérais monter les échelons de ligue en ligue. L’année suivante, j’ai donc signé un contrat en France, avec les Diables Rouges de Briançon. »

Dans les Alpes, il a rejoint l’ancien des Canadiens de Montréal, François Groleau, ainsi qu’un de ses anciens adversaires du Drakkar de Baie-Comeau, Edo Terglav.

« Il y avait donc quelques visages familiers. Mais au tiers de la saison, je me suis blessé au genou dans une pratique. Cette blessure a évidemment mis fin à ma saison. », raconte-t-il. « L’année suivante, je suis retourné avec mon ancienne équipe en Italie, avant de finalement revenir dans la Ligue nord-américaine. J’ai ensuite joué pendant trois ans à Thetford Mines. »

En 2015, avec un premier enfant sur le point de naître (il en a trois maintenant) et souffrant des séquelles d’une commotion cérébrale, Gagné décide de mettre son futur en priorité et il accroche ses patins à l’âge de 30 ans.

« J’aurais aimé ça jouer jusqu’à 100 ans si j’avais pu, mais je trouvais que j’avais trop à perdre en continuant à jouer », dit-il humblement. « Je me suis dit que j’avais fait un bon bout de chemin avec le hockey. Ce fut difficile, mais c’était la bonne décision à prendre. »

Parmi l’ensemble de son parcours au-travers le monde du hockey, Gagné admet qu’il n’oubliera jamais son passage dans la LHJMQ et les amitiés qu’il a formées durant son stage junior.

« Je suis encore en contact avec plusieurs de mes anciens coéquipiers comme Steve Bernier, Kevin Glode, Kevin Hamel et Maxime Desruisseaux. », admet Gagné. « On s’organise pour se voir assez régulièrement et faire un petit voyage entre amis durant l’été. On a beaucoup de fun à se raconter les histoires du passé! »