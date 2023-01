Nos Anciens | Jérémy Grégoire excelle en Europe

Jérémy Grégoire a disputé près de 400 rencontres dans la Ligue américaine de hockey. Mais il n’a jamais eu la chance de jouer une seule partie dans la LNH. Pourtant, l’avenir semblait prometteur pour le Sherbrookois lorsqu’il est devenu un choix de sixième ronde des Canadiens de Montréal en 2013.

Sauf que l’ancien avant du Drakkar de Baie-Comeau et des Saguenéens de Chicoutimi allait passer les huit saisons suivantes dans la LAH.

« Quand j’ai été repêché par le CH, j’ai été très heureux et j’ai ressenti une grande fierté », raconte celui qui a aujourd’hui 27 ans. « C’était un rêve devenu réalité et j’étais prêt à travailler dur pour me faire une place dans l’équipe. Mon séjour dans l’organisation aura finalement duré cinq ans. »

Malgré toutes les embuches, il n’est pas amer. Loin de là.

« J’ai eu de bons moments dans la LAH, ayant joué près de 400 matchs », admet Grégoire. « La ligue étant ce qu’elle est, j’ai dû constamment m’adapter à de nouvelles situations et à de nouveaux coéquipiers. Je suis fier d’avoir pu m’établir comme un des meilleurs dans mon rôle durant ces huit années. »

Entre 2015 et 2022, il a tour à tour porté les couleurs des IceCaps de St. John’s, du Rocket de Laval, des Admirals de Milwaukee, des Roadrunners de Tucson et puis des Stars du Texas.

« Je ne sais pas si je peux dire que je n’ai jamais eu ma chance. C’est certain que chaque organisation gère ses jeunes d’une manière différente, mais cela fait partie du jeu et j’ai appris à m’adapter et à jouer au mieux de mes capacités », affirme-t-il.

Le joueur d’avant a connu sa meilleure saison à Laval, en 2017-2018, lorsqu’il a terminé la campagne avec 12 buts et 25 points en 63 rencontres.

« À part un échange de Milwaukee à Tucson, je dirais quand même que j’ai eu un parcours stable dans la ligue américaine », explique celui qui, contrairement à de nombreux autres joueurs, n’a jamais eu à faire la navette entre la Ligue américaine et la Ligue de la Côte Est.

« Certains l’ont eu bien pire. Je me sens choyé d’avoir joué dans de si beaux endroits. Il y a plusieurs endroits où j’ai aimé jouer, mais j’ai une affection particulière pour la ville de Tucson, en Arizona. Nous affrontions les équipes californiennes dont celle de mon frère, Thomas. J’ai vécu de très bons moments sur et en dehors de la glace. Ma game de golf n’avait jamais été aussi bonne! », rigole-t-il.

L’été dernier, Jérémy Grégoire a dû prendre la décision la plus difficile de sa carrière. Il a finalement décidé de quitter le continent nord-américain afin de signer un contrat avec les Capitals de Vienne, en Autriche.

« J’ai décidé de mettre le cap sur l’Europe car j’avais l’opportunité de jouer pour une équipe de première division et de vivre une expérience de vie différente », admet-il. « L’élément déclencheur a été cette opportunité de vivre à l’étranger, et de me retrouver dans un rôle plus offensif. »

En compagnie de sa copine Justine et de leur chien Oslo, Jérémy part à l’aventure au royaume de Mozart.

« Mon premier contact avec l’Autriche a été très positif. J’ai été agréablement surpris par la beauté de la ville de Vienne, et par l’accueil chaleureux de mes coéquipiers et de la communauté locale », explique l’ancien capitaine du Drakkar.

Au sein des Capitals, il a pour coéquipier James Sheppard, un ancien des Eagles du Cap-Breton, et Alex Wall, un défenseur qui a patiné avec les Wildcats de Moncton, les Remparts de Québec, le Junior de Montréal et les Fog Devils de St. John’s.

« Je n’ai pas eu de choc culturel majeur », reconnaît Grégoire. « Par contre, je suis passionné d’histoire, donc je suis servi dans cette ville au cœur de l’Europe centrale. »

Grégoire connaît une excellente saison jusqu’à présent, comme en témoignent ses 20 points en 24 rencontres.

« L’adaptation dans la vie de tous les jours a été plutôt facile. Il y a bien sûr des différences culturelles à prendre en compte, comme le fait que les gens sont généralement plus formels et moins loquaces en Autriche qu’au Canada. J’ai aussi appris rapidement que tout était fermé le dimanche! »

Sur la glace, la transition a aussi été très rapide.

« Le fait que nous avons un entraîneur canadien aide aussi à l’adaptation. La mentalité de jeu est similaire qu’en Amérique et mon style se démarque dans cette ligue », souligne-t-il. « Je suis de nouveau utilisé au centre, chose que je n’avais pas fait depuis mes années juniors, et j’offre un style de jeu polyvalent sur l’avantage et le désavantage numérique. »

Bien qu’il n’écarte pas l’idée de revenir jouer en Amérique un jour, le jeune homme n’est pas pressé du tout.

« Je ne sais pas combien de temps je vais jouer en Europe, cela dépendra de mon niveau de jeu et de mes opportunités », reconnait-il. « Je ne suis pas fermé à l’idée de revenir jouer en Amérique un jour, mais pour l’instant je suis heureux de vivre cette expérience en Autriche et de découvrir de nouvelles cultures. Je suis à un point où je souhaite vivre l’expérience, totalement, à fond. »