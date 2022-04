Nos Anciens | Jean-François Béliveau s’implique dans le hockey mineur

Jean-François Béliveau a le hockey dans le sang.

L’ancien des Tigres de Victoriaville et du Drakkar de Baie-Comeau baigne dans notre sport national depuis qu’il est haut comme trois pommes, d’abord comme joueur, ensuite comme entraîneur, administrateur, et bien sûr, comme papa.

Après son séjour dans la LHJMQ, celui qui a aujourd’hui 44 ans a décidé de poursuivre sa carrière d’hockeyeur en se joignant aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

« Quelques universités m’avaient approché, mais la meilleure offre et le meilleur défi, c’était avec les Aigles Bleus. Je me suis lancé là-dedans les yeux fermés et ce fut le plus beau hockey que j’ai joué (entre 1998 et 2002), le plus trippant », raconte-t-il.

Après l’obtention de son baccalauréat en information-communication, il met le cap sur Rivière-du-Loup. En plus de jouer avec le 3L, dans la Ligue nord-américaine de hockey, il décroche un poste avec une station de radio locale.

Peu de temps après, à la suite d’un match, le journaliste affecté à la couverture du 3L informe Béliveau qu’un poste comme représentant commercial est disponible à la station de télévision CIMT (TVA). L’ailier gauche saute aussitôt sur l’occasion.

« Je viens tout juste de terminer ma 19e année avec eux », mentionne le père de quatre enfants. « Ce que j’adore, c’est qu’il n’y a pas une journée qui se ressemble. Ce n’est pas du tout un travail routinier. »

Ses 90 clients le font voyager aux quatre coins de la région du Bas-du-Fleuve. Encore aujourd’hui, l’homme originaire de Victoriaville affirme avoir développé plusieurs qualités importantes durant son séjour dans le circuit Courteau qui le servent sur une base quotidienne.

Même un de ses directeurs, particulièrement autoritaire, n’a pas réussi à l’ébranler.

« Moi, j’ai été dirigé par des gars comme Alain Rajotte et Daniel Bissonnette. Je lui ai donc dit : Tu n’as rien d’impressionnant comparativement à ces gars-là. Il a trouvé ça très drôle comme réplique. »

Les acquis de Béliveau lui permettent également bien gérer le stress de son travail.

« Quand tu as vécu des séquences de trois parties en autant de soirs, en plus des voyages et du stress d’avant-match, tu es bien préparé à faire face au marché du travail. »

Selon lui, le sport de haut niveau est un outil de développement formidable pour les jeunes.

« Je conseille ça à tout le monde. J’espère tellement que ma plus vieille va jouer au soccer à un haut niveau, pour vivre cette expérience », explique Jean-François Béliveau. « C’est tellement gratifiant et ça te prépare pour le futur. Quand tu as entre 16 et 20 ans, tu as des amis qui font le party toutes les fins de semaines. Toi, tu t’entraînes durant l’été. Ça demande de la discipline et une bonne éthique de travail. »

Le système de prêts et bourses de la LHJMQ lui a également été très utile dans son cheminement professionnel.

« J’ai toujours adoré l’école. Je prenais toujours au moins quatre cours quand je jouais dans la LHJMQ », souligne-t-il. « Le système de prêts et bourses m’a permis de me concentrer plus sur l’entraînement pendant l’été. Et c’est un programme qui m’a encouragé à poursuivre les études universitaires! »

Le joueur originaire de Victoriaville a pris sa retraite du hockey en 2012 et, après un bref séjour derrière le banc du 3L, il a occupé le poste de vice-président hockey entre 2012 et 2021.

« Ça m’a permis de rester proche du hockey, sans être toujours obligé d’être avec l’équipe sur la route. C’est une expérience que j’ai adorée. »

Béliveau s’implique aujourd’hui dans le hockey mineur de la région et avec l’organisation des Sphinx de l’École secondaire Rivière-du-Loup. Son implication est venue de manière naturelle, puisque trois de ses enfants jouent au hockey mineur.

« J’ai décidé de donner un coup de main au hockey mineur à Rivière-du-Loup. À un moment donné, on ne peut pas se lancer partout, à gauche et à droite, dans pleins de projets en même temps », rigole-t-il. « Je suis encore avec le 3L comme conseiller hockey et pour participer aux discussions. Mais j’ai vraiment retrouvé la passion du coaching à travers mes enfants, j’adore les voir progresser. »

Bien qu’il ne compétitionne plus comme avant, Béliveau trouve encore le temps de jouer une partie par semaine, dans la Ligue des vétérans locale.

« J’ai des patins dans les pieds cinq ou six fois par semaine. La passion est toujours là », admet-il en souriant.