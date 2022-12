Nos Anciens | Gabriel Vermette fait sa marque dans l’immobilier

Gabriel Vermette a toujours été un passionné dans tout ce qu’il entreprend. Pendant plusieurs années, c’est le hockey qui a occupé la plus grande partie de sa vie.

Aujourd’hui, ce sont l’immobilier et sa petite famille qui monopolisent toute son attention.

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville savait qu’il ne gagnerait pas sa vie avec le hockey.

« Sincèrement, lors de ma dernière année junior, le plan B était de continuer mes études et d’aller à l’université », souligne-t-il.

Le joueur originaire de Mirabel s’est donc dirigé vers l’Université d’Ottawa, afin d’entreprendre des études en psychologie et en criminologie.

« Beaucoup d’aspects de la psychologie et de la criminologie m’intéressaient, mais les perspectives d’emploi ne m’intéressaient pas vraiment », se rappelle-t-il.

Cependant, il avait lu quelques bouquins à propos de l’immobilier, des lectures qui avaient animé une petite flamme en lui. À Ottawa, Vermette a également pu terminer sa carrière au hockey en beauté, lui qui a évolué avec les Gee-Gees durant deux saisons.

« J’ai eu une dernière année avec l’université qui a été vraiment fantastique pour moi. Ça faisait deux ans que je n’avais pas joué compétitif à cause de la suspension du club de hockey », précise-t-il.

« Lorsque le club est revenu, [l’entraîneur-chef de l’équipe] Patrick Grandmaître m’a demandé si je voulais revenir. Je suis très reconnaissant d’avoir eu la chance de finir mon baccalauréat avec une dernière année de hockey. »

Gabriel Vermette estime que le programme de bourses de la LHJMQ lui a été d’une aide précieuse pendant ses études.

« Le système de bourses m’a grandement aidé et m’a convaincu de poursuivre mes études à l’université au lieu de partir directement sur le marché du travail. Quand on commence à compter les frais pour continuer d’étudier – le logement, l’épicerie, les coûts pour chaque session à l’Université, et tout ça sans travailler à temps plein l’hiver – les bourses font partie intégrante de ta continuité à l’école. »

Dans sa profession de courtier immobilier, Vermette affirme se servir quotidiennement des qualités qu’il a développées avec le hockey, comme la gestion de la pression par exemple.

« Chaque être humain fait face à de l’adversité et c’est en l’affrontant qu’on apprend », souligne-t-il.

Celui qui est aujourd’hui âgé de 30 ans se dit passionné par son métier.

« Le rôle d’un courtier immobilier est d’accompagner et de protéger les intérêts de son client lors d’une transaction immobilière. On s’entend que lorsqu’on vend une maison, on ne connaît pas tous les dessus et dessous d’une vente en immobilier. Donc, j’aide mes clients à maximiser leur prix de vente ou en les conseillant lors de l’achat d’un bien immobilier, en fonction de leur situation. »

L’ancien défenseur est responsable de la mise en marché des propriétés selon la stratégie de ses clients, organise et gère les visites des propriétés, coordonne tous les aspects de la vente avec les différents partis (courtiers, arpenteurs, notaire, banques, etc.) et négocie en fonction des intérêts de ses clients, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs.

Gabriel Vermette suit encore le hockey de près et il chausse les patins au moins une fois par semaine. Il dit garder de très beaux souvenirs de son passage dans la LHJMQ.

« C’est un cliché, mais ce sont les plus belles années de ma jeunesse. On quitte le milieu familial et on joue au hockey avec notre gang de boys. Quoi demander de mieux! », lance-t-il avec enthousiasme.

« On apprend tellement avec tous les gens qu’on côtoie à tous les jours et, surtout, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Que ce soit les bons coups ou les mauvais coups, sur la glace ou en-dehors, ce sont tous des moments qui m’ont fait grandir en tant que personne. C’est une école pour devenir une meilleure personne, et un meilleur joueur de hockey! »