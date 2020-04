Nos Anciens | François Beauchemin toujours aussi impliqué dans le hockey

À l’aube de son 40e anniversaire, François Beauchemin est impliqué dans le hockey plus que jamais.

Après une brillante carrière dans la LHJMQ et une conquête de la Coupe Stanley en 2007, l’athlète originaire de Sorel découvre lentement sa nouvelle carrière en tant qu’adjoint au directeur du développement des joueurs dans l’organisation des Ducks d’Anaheim.

Le beau parcours de Beauchemin dans le monde du hockey débute en 1996, alors qu’il évolue avec le Titan de Laval.

« On était jeune nos deux premières saisons à Laval. Alors quand on est arrivé à Bathurst (en 1998), on avait un bon groupe de vétérans », raconte-t-il suite au déménagement de la franchise vers le Nouveau-Brunswick.

À ce groupe, la direction de l’équipe avait greffé un trio complet des Saguenéens de Chicoutimi composé de Ramzi Abid, Marc Bouchard et Mathieu Benoit, en plus du gardien Roberto Luongo, qui arrivait de Val-d’Or. Tout ce beau monde a mis la main sur la Coupe du Président cette saison-là.

« Malheureusement, on n’avait pu gagner la Coupe Memorial à Ottawa. Mais d’avoir remporté la Coupe du Président, c’est quelque chose de spécial », raconte le défenseur. « Je me souviens de l’atmosphère qu’il y avait dans la ville. Les gens avaient vraiment la fièvre du hockey. Ce fut une très belle expérience. »

Après une dernière saison junior qu’il disputa avec les Wildcats de Moncton (en 1999-2000), il amorce sa carrière professionnelle avec les Citadelles de Québec, dans la Ligue américaine de hockey. Il disputera une première partie dans la LNH avec les Canadiens de Montréal en 2002-2003, avant de retourner dans la LAH.

« J’ai eu la chance de jouer dans le 7e match de la finale de la Coupe Calder en 2003 à Hamilton. On n’a pas gagné, mais j’ai beaucoup appris de ça », mentionne-t-il.

La saison suivante, il est soumis au ballotage et réclamé par les Blue Jackets de Columbus.

Après onze rencontres avec la franchise de l’Ohio, il est échangé aux Ducks d’Anaheim en retour d’un certain Sergei Fedorov. C’est une transaction qui changera sa vie à jamais.

« J’ai eu la chance de jouer avec Scott Niedermayer comme partenaire à la ligne bleue. C’est certain qu’il a pas mal été le point tournant de ma carrière », avance Beauchemin.

En compagnie du futur membre du Temple de la renommée du hockey, il remporte la Coupe Stanley dès sa deuxième saison avec les Ducks, en 2007.

Il jouera une autre décennie dans la LNH, avec les Ducks, mais aussi avec les Maple Leafs de Toronto et l’Avalanche du Colorado, avant d’annoncer sa retraite en 2018. Après quelques mois de repos, le hockey revient dans sa vie.

« J’avais une très bonne relation avec Bob Murray, le directeur général à Anaheim et avec Todd Marchant, qui était devenu directeur du développement des joueurs des Ducks », explique-t-il. « J’avais commencé dans la LNH avec Todd à Columbus et on a été échangé ensemble à Anaheim. Ça faisait au moins 15 ans qu’on se connaissait. »

La vaste expérience de Beauchemin devient un atout important pour les Ducks.

« J’ai commencé à être un peu plus impliqué après les fêtes, en 2019 », souligne-t-il. « J’ai commencé à suivre les joueurs qui appartenaient aux Ducks. J’ai participé au repêchage l’an passé, au camp de développement et aussi au camp des recrues. »

Malgré toutes ces tâches, Beauchemin doit également trouver du temps pour sa petite famille à Sorel.

« J’ai trois enfants qui jouent au hockey. Je ne voulais donc pas être parti trop souvent. J’arrange mon horaire en conséquence. »

Beauchemin, qui est aussi entraîneur-adjoint de l’équipe de hockey de son plus vieux, n’a pas l’intention de revenir au hockey compétitif.

« Mes chums m’ont demandé de jouer avec eux, mais je n’ai pas encore d’intérêt pour ça. Je ne suis pas encore rendu là. Je suis trop occupé! »