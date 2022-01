Nos anciens | Édouard Saint-Laurent se plaît au hockey universitaire

Édouard St-Laurent a disputé près de 300 matchs dans la LHJMQ avec Baie-Comeau, Sherbrooke, Québec, Val-d’Or et Rouyn-Noranda de 2016 à 2021. Il a inscrit 64 buts et 133 points au cours de cette période.

Aujourd’hui, il poursuit sa carrière de hockey plus à l’est, au Nouveau-Brunswick, après avoir choisi la voie du sport universitaire avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

L’attaquant de 21 ans était une cible de choix pour l’entraîneur-chef Judes Vallée et son personnel dès le début de leur processus de recrutement l’an dernier. Il correspondait parfaitement au type de joueur qu’ils recherchaient. Ils l’ont finalement convaincu de sécuriser sa carrière après le hockey et de poursuivre ses études à l’Université de Moncton, tout en continuant à pratiquer le sport qu’il aime à un haut niveau.

Jusqu’à présent, la transition vers son nouvel environnement s’est faite sans embûche.

« Il s’est très bien intégré », a affirmé Vallée. « Il est très conscient des défis auxquels il fait face au niveau hockey. Il sait sur quoi il doit travailler afin de s’améliorer et il travaille fort sur ces aspects de son jeu. »

Vallée et son personnel étaient intéressés par St-Laurent non seulement en raison de son talent, mais aussi pour l’expérience précieuse qu’il a acquise en jouant dans la LHJMQ. L’ailier droit sait comment gérer la pression de jouer devant de grandes foules et les attentes de performer, tout en possédant l’éthique de travail nécessaire pour s’entraîner sans relâche au quotidien.

Ce sont là des qualités importantes que Vallée veut que ses joueurs possèdent et St-Laurent répond à tous les critères. Cela rend l’adaptation à la vie universitaire et aux responsabilités qui en découlent beaucoup plus facile.

Sur la glace, Vallée est impressionné par le flair offensif de St-Laurent. Il a huit points en 17 matchs jusqu’à présent cette saison, ce qui le place au cinquième rang des pointeurs de l’équipe.

« Il provoque beaucoup de choses offensivement », a expliqué Vallée. « C’est un joueur polyvalent qui est capable de jouer les trois positions à l’avant, ce qui nous donne plusieurs options intéressantes pour notre attaque. »

Il ne fait aucun doute que St-Laurent a laissé sa marque dans la LHJMQ et au sein des cinq clubs pour lesquels il a joué au cours de sa fructueuse carrière dans le junior majeur. Il n’est donc pas surprenant qu’il fasse déjà bonne impression avec sa nouvelle équipe.