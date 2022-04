Nos Anciens | C’est sans regret que Vincent Marcoux revient sur sa carrière

L’histoire de Vincent Marcoux, c’est l’histoire d’un gars qui n’a jamais lâché. Plusieurs fois, il aurait pu lever les bras au ciel et tout abandonner.

Mais ce serait bien mal connaître l’ancien hockeyeur des Tigres de Victoriaville.

Tant dans la vie qu’au hockey, Vincent a toujours carburé aux défis. Même s’il n’a jamais été repêché dans la LHJMQ, il a toujours cru à son rêve.

Alors qu’il évoluait dans le circuit midget AA de l’époque, Marcoux reçoit une invitation pour participer au camp d’entraînement des Tigres de Victoriaville.

« Les Tigres avaient vraiment une grosse équipe, avec des gars comme Keven Poulin, Samuel Groulx, Philippe Maillet et Yanni Gourde. J’arrivais là et personne ne me connaissait et j’avais failli faire l’équipe », se souvient celui qui a aujourd’hui 29 ans.

Il passera l’hiver suivant avec les Estacades de Trois-Rivières, au niveau M18 AAA, où il forge sa réputation.

« Je suis arrivé au camp la saison suivante en très bonne forme et prêt à me tailler un poste avec l’équipe », raconte-t-il.

Et c’est exactement ce qui est arrivé.

Après une année recrue avec les Tigres dans laquelle il a disputé 67 rencontres, Vincent décide de quitter l’équipe avant la période des transactions la saison suivante.

« Plusieurs gars sont partis au même moment parce qu’ils trouvaient ça difficile. On avait tellement une grosse équipe que des joueurs comme moi n’avaient pas de temps de glace durant les avantages ou les désavantages numériques », mentionne l’ancien joueur de centre.

« Je comprenais la situation, mais c’était quand même difficile pour des gars comme moi de jouer sur la troisième ou la quatrième ligne et de ne pas avoir de rôle important. »

Malgré cette fin de carrière subite dans la LHJMQ, il n’a aucun regret.

« Je dirais que ce fut quand même des belles années et j’ai rencontré des gens extraordinaires. J’arrivais de loin et j’ai été content de vivre ça », assure-t-il.

Marcoux a complété sa dernière saison junior avec le Titan de Princeville, avec qui il remporte la Coupe Napa remise aux champions de la Ligue Junior AAA du Québec.

Après cette conquête, Vincent Marcoux pense être au bout du voyage.

« Je n’avais plus vraiment la passion du hockey et j’ai failli tout lâcher ça », dit-il.

Mais l’entraîneur des Patriotes de l’UQTR de l’époque, l’ancien de la LHJMQ Gilles Bouchard, le convainc de ne pas accrocher ses patins et de se joindre à son équipe plutôt. À ce jour, c’est une des meilleures décisions de sa vie.

« Je dirais que j’ai vécu mes plus belles années de hockey là-bas. On a fait deux finales de la Coupe Queen et on est allé deux fois au championnat canadien de hockey universitaire », explique-t-il.

Il complète son baccalauréat en gestion des ressources humaines en même temps de représenter l’équipe de hockey masculin de l’UQTR.

« J’ai étudié là-dedans parce que j’aime beaucoup l’esprit d’équipe, la communication et aller chercher le meilleur des autres. »

L’ancien des Tigres affirme aujourd’hui que son séjour dans la LHJMQ lui a donné des outils pour réussir dans le milieu des affaires.

« J’ai appris à gérer la pression des grands moments, comme lorsque j’ai des rencontres avec des clients importants ou avec des employés. Dans le junior majeur, on a eu à apprendre à devenir un adulte rapidement », mentionne Vincent Marcoux.

« Le fait de faire partie d’une équipe de gars qui ont tous des caractères et des personnalités différentes contribue aussi à développer la capacité de travailler en équipe. Au hockey, quand ton coéquipier a un genou à terre, tu l’aide à se relever et à passer à travers sa période difficile », souligne-t-il. « C’est comme ça qu’on approche les choses dans notre entreprise. Je suis capable d’aller voir un employé qui vit des moments difficiles et de lui donner une tape dans le dos. »

Après un premier emploi comme superviseur de production dans une usine de fabrication de boîtes de carton, Marcoux devient contremaître d’une des trois usines de meubles Julien Beaudoin Ltée, située à Daveluyville.

Son père Stéphane (un ancien des Cataractes de Shawinigan dans les années 1980) et son associé Christian Allard possèdent une compagnie de gestion qui détient plusieurs entreprises, dont AlphaVic inc.

Vincent Marcoux fait son entrée dans cette entreprise qui se spécialise dans la fabrication des meubles rembourrés en 2018. Il fait rapidement ses preuves et devient directeur de l’usine.

En septembre dernier, la compagnie unit son destin à Dimora Sofa inc, une entreprise de Laval. Les deux entités sont regroupées sous la nouvelle bannière de Mobilier Manora, dont Vincent est l’un des quatre actionnaires.

L’ancien des Tigres adore cette nouvelle aventure.

« Ça m’a notamment permis de me rapprocher de mon père. On a des défis qui sont les mêmes et on travaille en collaboration. On a aussi les mêmes objectifs. Il me fait confiance depuis que je suis arrivé et c’est très apprécié. »

Avec tout son succès entrepreneurial, Vincent Marcoux se dit reconnaissant envers la LHJMQ pour son programme de bourses.

« C’est certain que ça m’a aidé à l’université. C’est un côté vraiment intéressant du hockey junior majeur », précise-t-il. « Les études ont toujours été importantes pour moi. C’est un programme qui m’a beaucoup aidé et qui m’a permis de vivre ma passion du hockey tout en me concentrant sur mes études. »

La passion du hockey l’habite encore.

Il joue toujours dans la Ligue de hockey senior AAA de la Mauricie, avec les Loups de La Tuque. Mais sa vie familiale prend de plus en plus de place, avec l’arrivée de la petite Olivia, qui aura bientôt un an, et sa conjointe Justine.

Peut-être Olivia aura-t-elle un jour la chance de voir jouer le numéro 24 des Loups, qui sait?