Nos Anciens | Brandon Benedict de retour en sol canadien

Après un périple autour du monde, Brandon Benedict est enfin de retour à la maison.

Et le plus beau dans tout ça, c’est que l’ancien des Mooseheads d’Halifax gagne toujours sa vie avec le hockey.

Celui qui a aujourd’hui 38 ans a joué durant cinq saisons avec les Mooseheads de 1998-2003, avant de compléter ses études et de disputer quatre saisons avec l’Université Acadia. Il a ensuite joué une saison dans la Ligue de hockey de la Côte Est, avec les Wildcatters du Texas. Cette année-là, il a été rappelé dans la Ligue américaine de hockey par le Moose du Manitoba pour une seule partie.

La saison suivante, en 2008-2009, il a joué dans la Ligue de hockey centrale avec le Brahmas du Texas avant de finalement mettre le cap sur l’Europe, où il a disputé sa première saison au Danemark avec le HVIK Totempo.

Benedict a ensuite joint la Ligue de hockey élite du Royaume-Uni, y passant d’abord deux saisons avec les Giants de Belfast. Ensuite, entre 2011 et 2015, il allait porter les couleurs des Panthers de Nottingham, avant de retourner jouer trois ans à Belfast.

Le rapide patineur avoue avoir apprécié chaque moment de son aventure européenne.

« J’ai rencontré ma femme pendant que je jouais à Belfast. J’ai adoré jouer en Europe et j’ai vécu beaucoup de belles expériences », souligne-t-il. « J’ai joué pour une organisation qui m’a vraiment bien traité et je n’ai que de beaux souvenirs de Belfast. »

Malgré ses craintes initiales, le joueur de centre n’a eu aucune difficulté à s’ajuster au hockey européen.

« Je dirais que 75% des surfaces sont plus grandes qu’en Amérique. Il y a donc plus d’espace pour contrôler la rondelle », explique-t-il. « Mais dans la ligue anglaise, le jeu était pas mal plus physique puisque les bagarres sont permises. Au Danemark, ils misent plus sur le talent et les habiletés naturelles. En ce sens, c’est plus du hockey européen traditionnel. »

Mais après plusieurs saisons sur le Vieux Continent, Benedict pouvait sentir la fin de sa carrière approcher. En 2018, il décide donc de plier bagage et de retourner chez lui, en Nouvelle-Écosse.

« Je sentais que j’étais en train de perdre le feu sacré pour jouer. Il faut alors se regarder dans le miroir et prendre les décisions qui s’imposent », raconte le joueur né à Avondale, en Nouvelle-Écosse. « Je suis revenu parce que je voulais me lancer dans une carrière d’entraîneur. J’étais déjà un joueur-entraîneur-adjoint à Belfast, on peut donc dire que ma transition était déjà amorcée. »

Son premier boulot comme entraîneur a été avec l’Académie Newbridge, située à Dartmouth.

Il a ensuite reçu une offre qu’il ne pouvait refuser pour diriger les Wildcats de Valley, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

« C’est évidemment très différent, mais j’adore ça. C’est un tout nouveau défi pour moi. J’apprends à tous les jours », affirme Benedict, qui n’a pas mis de temps à s’ajuster à sa nouvelle vie.

« J’aime beaucoup impliquer les joueurs dans mes décisions. Je ne suis pas un entraîneur tyrannique. Je suis très honnête avec mes joueurs. »

Même si le métier d’entraineur consomme actuellement ses journées, l’ancien joueur de centre affirme qu’il n’a aucun plan précis pour l’avenir.

« Pour le moment, je me suis engagé envers les Wildcats. Je suis originaire de Windsor, donc je me trouve dans ma région natale. Pour moi, c’était comme revenir à la maison », souligne-t-il.

« Je suis très heureux dans mon rôle et très confortable à ce niveau. »

Il mentionne sans aucune hésitation que son séjour dans la LHJMQ l’a bien préparé à sa vie d’entraîneur.

« Le hockey en général nous permet de développer des qualités importantes dans la vie comme le leadership, l’éthique de travail et les sacrifices qu’il faut faire pour réussir », précise-t-il.

« Ma carrière dans le junior m’a appris beaucoup de choses et, à plusieurs égards, ce sont les plus belles années de ma vie. C’est parfois difficile, mais quand on y repense quelques années plus tard, on réalise que c’était une période formidable. »