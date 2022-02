Nos Anciens | Alexandre Sills fait sa place dans le monde des nouvelles technologies

Alexandre Sills a toujours eu l’amour du hockey dans le sang.

Son père, François, a terrorisé les gardiens de but de la LHJMQ aux côtés de Mario Lemieux au début des années 80, avec les Voisins de Laval.

Fiston a bien sûr hérité des aptitudes de son père pour le hockey, mais c’est plutôt comme ingénieur qu’il allait éventuellement gagner sa vie.

Le futur membre du Phœnix de Sherbrooke, des Huskies de Rouyn-Noranda et des Remparts de Québec est né à Willich, en Allemagne, alors que son père évoluait dans les circuits professionnels allemands.

La famille Sills a par la suite déménagé à Amos, et c’est là que le petit Alexandre a grandi. Mais l’Allemagne n’était jamais très loin dans ses pensées.

« Depuis que je suis tout petit, mon rêve ultime était d’aller jouer au hockey en Allemagne. La plupart des petits Québécois ont tous en tête de faire une carrière dans la LNH, mais moi, mon rêve de ti-cul, c’était d’aller jouer au même endroit que mon père », rigole-t-il.

Mais François, qui avait obtenu son baccalauréat en portant les couleurs de l’Université de Moncton avant de plier bagage pour l’Allemagne, a fortement conseillé à son fils de terminer ses études avant de penser au hockey professionnel.

C’est pourquoi, après son stage junior, Alexandre a décidé de compléter un baccalauréat en génie mécanique à l’Université McGill.

« J’ai hésité entre retourner en Allemagne ou poursuivre mes études ici et jouer au hockey en même temps », se rappelle-t-il. « L’Université McGill m’offrait la combinaison des deux et c’est pourquoi j’ai opté pour cette option. En plus, les bourses d’études de la LHJMQ m’ont vraiment aidé au plan financier. »

L’ancien joueur de centre affirme également que les qualités acquises durant son séjour dans la LHJMQ l’ont bien servi dans ses études, mais aussi dans sa vie professionnelle.

« J’ai bien sûr développé des qualités comme le leadership, l’éthique de travail et le sens de l’organisation », dit-il de ses années dans le circuit Courteau.

Après une série de commotions cérébrales, Alexandre prend sa retraite du hockey universitaire en 2019 mais poursuit tout de mêmes des études supérieures.

Alors qu’il entame une maîtrise en gestion des entreprises à l’Université Laval, il devient vice-président au développement des affaires chez GPHY, une entreprise qui se spécialise dans les nouvelles technologies.

Lancée en 2018 par un groupe d’amis, la compagnie basée à Montréal compte aujourd’hui 13 employés. Avec ses collègues, Alexandre Sills offre des solutions aux entreprises recherchant des espaces de travail hybrides. On cherche notamment à mieux gérer les infrastructures, en les rendant plus adaptables et plus efficaces pour les utilisateurs.

L’ancien hockeyeur qui est aujourd’hui âgé de 26 ans dit adorer cette nouvelle aventure.

« Nous avons développé des logiciels et des bases de données pour déterminer les besoins des entreprises en termes d’espace et de technologie », raconte-t-il. « Le but est d’aller vers des espaces plus intelligents et plus durables, notamment en éliminant tous les fils et les câbles. »