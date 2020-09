Nos 18 | Vers l’avant et vers le haut à Shawinigan

Lorsque la Ligue a mis un terme à ses activités à cause de la COVID-19 en mars dernier, les Cataractes de Shawinigan semblaient être sur le point de passer à la prochaine étape avec leur noyau de joueurs actuel. Mais malgré le fait qu’elle n’a pu se mesurer à ses adversaires en séries l’an dernier, la plus vieille franchise de la ligue est pratiquement assurée de poursuivre son ascension au sein de la Division Est nouvellement reconfigurée.

Plusieurs des morceaux clés responsables pour l’amélioration de 27 points au classement l’année dernière (avec cinq matchs de moins de joués) seront de retour dans la mêlée, incluant un duo d’espoirs de premier plan pour le Repêchage LNH 2020 en Mavrik Bourque et Vasily Ponomarev. Un autre joueur de centre, Xavier Bourgault, qui a mené le club avec 33 buts en 2019-2020, sera de retour pour une troisième saison avec la franchise. Au total, six des sept meilleurs pointeurs de la formation de la saison dernière se retrouvent à nouveau à Shawingan au sein du groupe qui a terminé avec le septième plus de buts marqués l’an dernier.

Un groupe de défenseurs qui a parfois été quelque peu poreux dans les années passées demeure largement intact et, surtout, avec une année d’expérience de plus en poche. Les vétérans Marc-Antoine Pépin et Leon Denny seront les forces stabilisatrices à la ligne bleue alors que Félix-Olivier Chouinard, lui qui a offert de fiables performances suite à son arrivée des Remparts de Québec durant les Fêtes l’an dernier, se prépare pour une première saison complète à Shawinigan. Le défenseur défensif Pierre-Olivier Bourgeois devrait lui aussi manger d’importantes minutes au sein du top quatre.

Travaillant à l’arrière de ce groupe, on retrouve un duo de gardiens de 18 ans en Antoine Coulombe, lui qui a donné un aperçu de son talent en route vers une saison de 23 victoires en 2019-2020, ainsi que Charles-Antoine Lavallée, ce dernier ayant été acquis des Wildcats de Moncton à mi-chemin de la dernière campagne.

Derrière le banc, le tourniquet d’entraineurs de l’an dernier à Shawinigan s’est finalement arrêté sur Ron Choules, un vétéran de plus de 300 matchs comme entraineur-chef dans la LHJMQ après des arrêts avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Screaming Eagles du Cap-Breton. Plus récemment, Choules a passé cinq saisons à titre d’entraineur adjoint des Olympiques de Gatineau.

Le nouveau personnel en place à Shawinigan aura le luxe de guider un noyau de joueurs qui ont grandi ensemble au sein de l’organisation. Le consentement général soutient que le temps est venu pour ce groupe de graduer vers le prochain niveau.

_

