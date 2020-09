Nos 18 | Une autre année, une autre étape pour les Remparts

Avant de débuter la dernière saison, les Remparts de Québec se sont fermement engagés à bâtir pour le futur. Le résultat? Une équipe qui a misé sur des espoirs prometteurs, qui est restée compétitive dans de nombreuses rencontres et qui a su prolonger plusieurs matchs jusqu’en surtemps. Au final, ce sont de bons résultats. Maintenant, le temps est venu de voir comment l’équipe progressera à la suite de ce rapide retour sur investissement.

Malgré que la formation de Patrick Roy perde son meilleur pointeur à l’attaque (Anthony Gagnon) et à la défense (Darien Kielb) par voie de graduation, un trio de vétérans en le centre Théo Rochette et les ailiers Pierrick Dubé et Thomas Caron reviendront pour amener un impact offensif et, dans le cas de Caron particulièrement, un élément de robustesse.

En plus des deux joueurs de deuxième année qui ont connu beaucoup de succès l’an dernier, James Malatesta et Cole Cormier, les Remparts devraient miser sur un top-6 qui sera dur à affronter la plupart des soirs. Un vétéran de 20 ans en provenance de l’Ontario, Hunter Holmes devrait aussi se retrouver dans un rôle encore plus important après avoir amassé 20 points en 38 matchs à sa première saison dans la LHJMQ. L’ailier Viljami Marjala, le 14e choix de la Séance de sélection européenne de la LCH 2020, est censé s’amener en Amérique du Nord après avoir obtenu un point par match la saison dernière avec l’équipe nationale des moins de 17 ans de la Finlande et le programme des moins de 18 ans de Karpat.

Les éléments qui sont présentement à la ligne bleue du camp des Remparts n’ont marqué que quatre buts dans la LHJMQ la saison passée. C’est donc un un trio de joueurs de 18 ans, Nicholas Savoie, Édouard Cournoyer et Romain Rodzinki, qui sera lancé sous les projecteurs en compagnie du « vétéran » chez les défenseurs, Dylan Schives.

Mais l’arrivée la plus anticipée est probablement celle de l’attaquant recrue Evan Nause, le cinquième choix au total du Repêchage LHJMQ de juin. Tout cela après que le jeune homme ait été sélectionné sixième au total par les Foreurs de Val-d’Or en 2019, avant d’éventuellement se retrouver sur l’Équipe d’étoiles des recrues de la USHL avec Sioux Falls. Devant le filet, le club se tournera vers le cerbère de 20 ans Thomas Sigouin, lui qui a été acquis de Sherbrooke en juin dernier après avoir connu une superbe première saison comme gardien auxiliaire du Phoenix.

Avec le mouvement jeunesse en plein effet pour une deuxième saison d’affilée, les attentes seront rehaussées dans la ville de Québec. Comment ce groupe parviendra à répondre à ces nombreuses exigences déterminera ultimement son sort.

_

Statistiques 2019-2020 Remparts :