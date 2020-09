Nos 18 | Sans effet surprise, comment réagiront les Voltigeurs?

Aucune équipe n’a pris la ligue par surprise autant que les Voltigeurs de Drummondville la saison dernière. Avec des prévisions qui les plaçaient dans la moitié du bas du classement général après un remaniement majeur de leur alignement, les Volts ont tout simplement gagné des matchs, plus souvent qu’autrement. Même après avoir échangé un attaquant du premier trio et un défenseur de première paire durant la période de transactions des Fêtes, rien n’allait freiner l’élan de l’équipe.

Alors maintenant, la plus grande question entourant les Voltigeurs est : quelle est la prochaine étape pour cette équipe?

La bonne nouvelle est que la plupart du groupe qui s’est mérité ces 36 victoires inattendues en 2019-2020 est de retour cette année. Cela inclus le capitaine Xavier Simoneau, dont les 81 points étaient bons pour le premier rang chez les meilleurs pointeurs des Voltigeurs et le cinquième meilleur total du circuit. Les autres marqueurs de 20 buts, Isiah Campbell et William Dufour, sont également de retour cette année. Ils épauleront un trio d’ailiers qui ont prouvé leurs instincts offensifs comme recrues – Édouard Charron, Charlie Da Fonseca et Jérémy Lapointe – et qui sont prêts à recevoir plus de temps de glace dans leur seconde saison dans la Ligue. Le choix de premier tour des Voltigeurs en 2020, Luke Woodworth, tentera de retrouver la touche offensive qui lui a permis de maintenir une moyenne de près de deux points par match avec les Mustangs de South Shore de la Ligue Midget AAA de la Nouvelle-Écosse la saison dernière.

À la ligne bleue, on retrouve un duo de défenseurs capables de changer l’allure d’un match à eux seuls. Jacob Dion s’est mérité un poste chez les arrières des Voltigeurs pour éventuellement terminer la saison en tant que membre de l’Équipe d’étoiles des recrues après avoir amassé 51 points, le cinquième plus haut total chez les défenseurs en 2019-2020. L’adaptation rapide au style de jeu nord-américain est venue en aide au défenseur autrichien Thimo Nickl, lui qui est maintenant considéré comme un solide espoir en vue du Repêchage LNH 2020. Un échange avec les Saguenéens de Chicoutimi durant le camp d’entrainement a amené à Drummondville le vétéran défenseur au gros gabarit, Félix-Antoine Drolet.

Après avoir signé 12 victoires avec les Voltigeurs et les Foreurs de Val-d’Or la saison dernière, le gardien de deuxième année Francesco Lapenna débute l’année à titre de vétéran devant le filet. Le gardien de but de 18 ans Jacob Leblanc, qui est apparu dans huit matchs avec Drummondville l’an dernier, et le choix de deuxième tour en 2020 Riley Mercer, commenceront tous les deux la saison avec le club.

L’entraineur-chef Steve Hartley et les membres de son personnel comprennent que s’ils en ont surpris plusieurs l’année dernière, cet effet choc est maintenant chose du passé. De plus, les attentes auxquelles font face cette équipe ont substantiellement augmentées chez les des experts du milieu. Il sera excitant de voir comment ce groupe, qui présente un alignement capable d’aller chercher de bons résultats, sera capable de répéter ses exploits.

_

Statistiques 2019-2020 Voltigeurs :