Nos 18 | Malgré le roulement, le Phoenix devrait demeurer compétitif

Le Phoenix de Sherbrooke, un club qui a longtemps travaillé fort afin de se rendre au sommet du classement de la LHJMQ, a dû observer des lignes de côté pendant que la COVID-19 effaçait toute chance que l’équipe avait de poursuivre ce qui avait jusqu’à présent été une saison dominante.

En ce qui s’avéra être le dernier jour de la saison régulière 2019-2020, la formation avait déjà obtenu 51 victoires, les 13 dernières venant l’une après l’autre. Et même si l’édition actuelle ne misera pas sur tous les joueurs étoiles de la phénoménale équipe du Phoenix de l’an dernier, le noyau qui est encore en place devrait guider l’équipe vers la moitié supérieure du classement général.

Malgré le fait qu’il a perdu trois de ses quatre meilleurs pointeurs, le Phoenix devrait tout de même trouver le moyen de trouver le fond du filet, notamment grâce à l’ailier Samuel Poulin, le capitiane du Phoenix et choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2018, qui n’a eu besoin que de 46 matchs en 2019-2020 pour totaliser 32 buts et 77 points. Menant aussi la charge offensive seront les ailiers Benjamin Tardif et Bailey Peach. Le centre Patrick Guay reviendra pour sa troisième campagne dans la LHJMQ après avoir marqué 21 buts l’année dernière tandis qu’un autre centre, Xavier Parent, réintègrera la formation après avoir disputé seulement 25 matchs à sa première saison à Sherbrooke à la suite de blessures.

La force et la taille sont au rendez-vous lorsqu’on observe les noms figurant au sommet de la brigade défensive du Phoenix puisque Jaxon Bellamy, Xavier Bernard et Olivier Crête-Belzile amènent tous beaucoup d’expérience et beaucoup de poids à la ligne bleue. Après avoir obtenu un sommet en carrière avec ses 35 points l’année passée, le défenseur Gregory Kreutzer sera également de retour pour disputer une quatrième saison dans le gilet bleu et blanc. L’arrière russe Pavel Grishin est quant à lui censé s’amener à Sherbrooke après avoir partagé sa saison 2019-2020 entre les programmes des moins de 17 ans et des moins de 18 ans de CSKA.

Devant le filet, le talent et la taille sont aussi mis de l’avant puisque le membre de la Deuxième équipe d’étoiles et de l’Équipe d’étoiles des recrues de l’an dernier, le gardien slovaque de 6’3’’ Samuel Hlavaj, effectuera un retour à l’équipe. Il sera épaulé par la recrue de 6’4’’, Jasmin Simon, qui occupera le rôle de gardien auxiliaire après avoir été sélectionné par le Phoenix en troisième ronde du Repêchage LHJMQ 2020.

Maintenant à sa cinquième saison complète en tant qu’entraineur-chef, il s’agira vraisemblablement de la première fois que Stéphane Julien ne pourra voir son équipe de Sherbrooke s’améliorer au classement général. Cependant, une des similitudes principales entre son club actuel et celui de l’an dernier ne peut être mesurée par les statistiques ; il s’agit du degré de compétitivité avec lequel ils disputent leurs rencontres. Tout porte à croire qu’il n’y aura pas de victoires faciles contre ce groupe.

