Nos 18 | L’Océanic de Rimouski 2022-2023

Les choses vont de mieux en mieux à Rimouski. Après la surprenante victoire face aux Sea Dogs de Saint John au premier tour des séries de la saison dernière, un bon équilibre entre de solides vétérans et des jeunes prometteurs permet à l’organisation de se rapprocher à nouveau du statut d’aspirant.

Pour ce faire, l’Océanic misera sur cinq des sept meilleurs pointeurs du club la saison dernière, dont le joueur local, Luka Verreault. Il sera accompagné de l’ailier William Dumoulin et des centres Alexander Gaudio et Jacob Mathieu. Un trio de recrues de l’an dernier, Maxime Coursol, Maël St-Denis et Alexandre Blais, cherchera à passer au prochain niveau, tandis que le vétéran Xavier Fillion, acquis des Remparts de Québec durant le camp d’entraînement, apportera expérience et profondeur au centre. La recrue Jan Sprynar a impressionné pendant le camp après avoir marqué en moyenne plus d’un but par match dans les rangs M17 tchèques la saison dernière.

Sur le plan défensif, le leader dans les trois zones sera assurément Frédéric Brunet, un choix des Bruins de Boston au Repêchage LNH de 2022. Il sera mis de l’avant au sein d’une brigade défensive riche en grosseur et en expérience, avec cinq membres de ce groupe mesurant 6’3″ ou plus et six d’entre eux comptant au moins une saison complète dans le circuit. Mathis Gauthier est de retour pour une troisième campagne tandis que Luke Coughlin, quatrième choix au total à la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ, vise à bâtir sur une impressionnante saison recrue. Simon Maltais et Charles Côté seront quant à eux une force dans leur propre zone.

Entre les poteaux, le duo qui a fait de Rimouski l’une des meilleures équipes défensives de la ligue l’an dernier, Patrik Hamrla, espoir des Hurricanes de la Caroline, et Gabriel Robert, sont de retour pour un autre tour de service.

Avec Serge Beausoleil de retour pour une autre campagne en tant qu’entraîneur-chef et directeur général, la réputation de ce groupe de travaillants ne devrait pas changer alors qu’il connaît de plus en plus de succès. La seule question qui se pose maintenant n’est pas de savoir si l’Océanic franchira la prochaine étape, mais plutôt de savoir quelle sera l’ampleur de cette étape.

