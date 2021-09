Nos 18 | L’Océanic de Rimouski 2021-2022

L’Océanic de Rimouski a causé toute une surprise durant les séries éliminatoires de la Coupe du Président 2021 en éliminant les Cataractes de Shawinigan dès le premier tour. On peut donc se poser la question suivante : quelles autres surprises la troupe de Serge Beausoleil nous réserve-t-elle cette saison?

De retour dans la formation est le joueur de centre Xavier Cormier, lui qui a mené le club au chapitre des points l’an dernier. Alex Drover est prêt à disputer une campagne complète à Rimouski après avoir été acquis des Sea Dogs de Saint John à mi-chemin de la saison 2020-2021. Le centre fiable dans les deux sens de la patinoire Ludovic Soucy sautera quant à lui sur la glace avec le « C » du capitaine sur son chandail, tandis qu’un duo d’attaquants de deuxième année, William Dumoulin et Jacob Mathieu, sont prêts à franchir la prochaine étape après d’impressionnantes saisons recrues. L’ailier Louis Robin, choisi dixième au total lors de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH, cherchera à faire bonne impression après avoir obtenu de solides statistiques chez les moins de 20 ans en Suisse.

Défensivement, l’équipe se résume en un mot : gros! Avec six défenseurs mesurant 6’3″ ou plus, ce sera une paire de vétérans, Jeremie Biakabutuka et l’espoir des Ducks d’Anaheim Tyson Hinds, sur qui l’Océanic s’appuiera pour donner le ton. Le joueur de deuxième année Frederic Brunet, le joueur de 20 ans Gabriel Jackson et le choix de premier tour de l’équipe en 2021, Luke Coughlin (qui se distingue du lot à 5’9″), sont parmi les autres arrières qui composent une brigade défensive qui sera difficile à contourner. Entre les poteaux, le natif de la République tchèque et espoir des Hurricanes de la Caroline, Patrik Hamrla, cherchera à faire la différence à ses débuts en Amérique du Nord.

Avec un bon mélange de talent, de hargne et de fiabilité à tous les niveaux de l’alignement, personne ne devrait être surpris si cette équipe de l’Océanic connaît du succès plus tôt que tard.

