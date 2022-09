Nos 18 | Les Wildcats de Moncton 2022-2023

En 2021-22, les Wildcats de Moncton ont continué leur remontée au classement de la LHJMQ. L’objectif cette année sera de poursuivre cette ascension avec un groupe familier de joueurs excitants dans l’alignement.

Quatre des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe de l’an dernier sont de retour pour une autre année d’action au Centre Avenir, y compris le vétéran Vincent Labelle, le choix de première ronde de la LHJMQ en 2020, Yoan Loshing, et le choix au repêchage des Rangers de New York en 2022, Maxim Barbashev. Thomas Auger tentera de bâtir sur sa solide première saison après avoir percer l’alignement en tant que choix de 12e ronde au Repêchage 2020 de la LHJMQ. Le club a acquis de la précieuse expérience de championnat ainsi qu’un talent fiable dans les deux sens de la patinoire en obtenant Charles Beaudoin des Cataractes de Shawinigan pendant la saison morte. Les joueurs européens Miles Mueller et Jonas Taibel sont également de retour, ce dernier venant tout juste de représenter la Suisse au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, à Edmonton.

Étienne Morin est l’un des joueurs les plus notables de retour chez les Wildcats cette saison, lui qui a connu une fantastique saison de 16 ans à la ligne bleue du club. Les autres défenseurs de retour, Anthony Hamel, Thomas Darcy et Francesco Iasenza, se préparent pour une autre solide saison, tandis que deux espoirs de grande valeur – Natan Grenier, choix de première ronde en 2021, et Adam Fortier-Gendron, choix de première ronde en 2022 – se battent pour obtenir leur place au sein de l’alignement.

Entre les poteaux, tous les yeux sont tournés vers Vincent Filion, qui prend les rênes à temps plein pour la première fois après avoir été repêché sixième au total lors de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ.

Pour l’organisation qui continue de bâtir l’équipe qui a été forcée d’abandonner la saison 2020 en raison de la pandémie, passer à l’étape suivante sera crucial. Mais grâce au savoir-faire du directeur général Ritchie Thibeau et à l’expérience de l’entraîneur-chef Dan Lacroix, l’équipe devrait être en mesure de donner du fil à retordre à tous ses rivaux cette saison.

Statistiques des Wildcats 2021-2022 :