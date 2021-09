Nos 18 | Les Wildcats de Moncton 2021-2022

Malgré d’importants changements au sein de leur alignement la saison dernière, les Wildcats de Moncton ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser et peut-être même surprendre leurs adversaires. Le défi de cette année sera de maintenir les attentes tout en incorporant des morceaux de la relève dans le vestiaire.

L’édition des Wildcats de cette année fera sans aucun doute tout par comité. À l’avant, l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Philippe Daoust cherchera à bâtir sur une superbe saison dans laquelle il a cumulé 28 points en 21 matchs. Francis Langlois assumera également un rôle plus important à la fois en tant que vétéran chevronné et en tant que fin marqueur. Pendant ce temps, une foule de joueurs de deuxième année, dont le centre Vincent Labelle et les ailiers Mathis Cloutier et Maxim Barbashev, se sont donné pour objectif de poursuivre leur ascension à la suite d’une saison recrue réussie mais écourtée.

L’effort d’équipe qui sera requis pour générer l’attaque jouera également un rôle central pour garder les rondelles hors du filet de Moncton. L’acquisition de Samuel Desgroseilliers de l’Armada de Blainville-Boisbriand durant la saison morte devrait apporter à la fois de l’expérience et du savoir-faire dans ce département. Il sera accompagné, entre autres, des prometteurs arrières de deuxième année Connor Olson et Charles-Antoine Pilote, qui ont tous deux trouvé des moyens de contribuer aux deux extrémités de la patinoire la saison dernière. Entre les poteaux, le flambeau est passé à Vincent Filion, un élément clé de la transaction majeure qui a vu le défenseur vedette Jordan Spence aboutir avec les Foreurs de Val-d’Or l’an dernier. Comment Filion et l’autre nouveau-venu Thomas Couture se comportent derrière cette brigade défensive en développement sera un scénario intéressant.

La saison dernière, l’entraîneur-chef Dan Lacroix a extrait le maximum possible de ses troupes. Sa capacité à le refaire cette année sera sans doute le facteur le plus critique qui permettra aux Wildcats de remonter le classement.

Statistiques Wildcats 2020-2021 :