Nos 18 | Les Voltigeurs de Drummondville 2022-2023

Le noyau prometteur des Voltigeurs a fait le bonheur des partisans à plusieurs reprises l’an dernier. Cette saison, il y a toutes les raisons de croire que ce groupe, gardé en grande partie intact, fera de même de plus en plus souvent.

Huit des neuf meilleurs pointeurs de la formation de 2021-2022 sont de retour et prêts à en faire plus. Même si le talentueux Justin Côté commencera la saison sur la touche en raison d’une blessure, les autres attaquants tels que Luke Woodworth, Jérémy Lapointe et Sam Oliver, entre autres, semblent prêts à prendre la relève. Quant à Tyler Peddle, deuxième choix au total en 2021, il cherchera à bâtir sur une saison qui semblait particulièrement impressionnante au début de la dernière campagne. Le nouveau venu, Drew Elliott, se prépare quant à lui pour une première saison à Drummondville après avoir atteint la finale de la Coupe du Président avec les Islanders de Charlottetown le printemps dernier.

Sur le plan défensif, un autre membre clé de l’équipe, Maveric Lamoureux, commencera également la saison sur la liste des blessés après avoir entendu son nom être appelé par les Coyotes de l’Arizona au 29e rang du Repêchage 2022 de la LNH. Le vétéran défenseur Oscar Plandowski, un espoir des Red Wings de Detroit, s’amène également en provenance des Islanders. Le défenseur d’origine bulgare, Nino Timov, débarque quant à lui en Amérique du Nord après une saison réussie avec le Sparta de Prague dans les rangs tchèques des moins de 20 ans.

Devant le filet, le talentueux tandem composé de Jacob Goobie et de Riley Mercer revient pour une autre saison, les deux jeunes hommes cherchant à se pousser mutuellement vers des performances de pointe.

Lorsque le printemps 2023 arrivera, cela fera quatre ans que les Voltigeurs n’ont pas passé le premier tour des séries. Avec plusieurs joueurs talentueux qui font leur retour, il sera à la fois intéressant et divertissant de voir les progrès de ce groupe.

Statistiques des Voltigeurs 2021-2022 :