Nos 18 | Les Voltigeurs de Drummondville 2021-2022

Après quelques changements substantiels à leur alignement, les Voltigeurs de Drummondville sont prêts à prendre une bouchée de leurs adversaires dans la division Centrale nouvellement reconstituée. Avec neuf recrues qui devraient prendre part à la soirée d’ouverture et des résultats constants au cours des dernières saisons, l’équipe de Steve Hartley semble prête à bondir au classement.

Avec dix joueurs dans leur saison de 18 ans ou moins, le groupe d’attaquants est jeune mais possède tout de même d’importants vétérans. Après avoir échangé les meilleurs pointeurs de l’année dernière, Xavier Simoneau et William Dufour, les espoirs de deuxième année Justin Côté et Luke Woodworth seront appelés à mener la charge offensive aux côtés du joueur de 20 ans Charlie Da Fonseca. Tyler Peddle, deuxième sélection au total du Repêchage 2021 de la LHJMQ, se sent prêt après avoir fait une très bonne impression à son premier camp d’entraînement. Le club accueille également deux nouvelles recrues européennes en l’ailier suisse Julien Rod et le centre slovène Luka Gomboc.

Sur le plan défensif, la plupart des situations passeront par le vétéran de troisième année Jacob Dion, qui devrait être le leader incontesté à la ligne bleue encore une fois cette saison. Sean Stewart exercera une influence stabilisatrice dans sa propre zone après avoir été acquis des Islanders de Charlottetown pendant le camp d’entraînement. Francesco Lapenna sera le vétéran fiable devant le filet tandis que son apprenti, Riley Mercer, se prépare pour un rôle plus important après de solides performances avec le club l’année dernière.

Alors que les Voltigeurs mettent lentement en place la composition de leur noyau pour les saisons à venir, il n’y a aucune raison de croire que ce groupe ne rendra pas la tâche difficile à ses adversaires dans le présent.

Statistiques 2020-2021 Voltigeurs :