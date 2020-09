Nos 18 | Les vétérans clés dicteront les succès des Saguenéens

En un clin d’oeil, l’attention des Saguenéens de Chicoutimi est passée du présent au futur. La fin soudaine de la campagne 2019-2020 de la LHJMQ a aussi amené le départ soudain de la plupart du noyau que se voyait prêt à rivaliser pour la première Coupe du Président de la franchise en un quart de siècle. Malgré le fait que cette opportunité se soit envolée, ce n’est pas le cas pour quelques-uns des membres clés du club.

Acquis des Voltigeurs de Drummondville en janvier dernier, immédiatement après avoir remporté la médaille d’or avec Équipe Canada au Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF, le centre Dawson Mercer sera un rouage important du groupe d’attaquants, tout ça après avoir entendu son nom prononcé probablement très tôt au cours du Repêchage LNH 2020.

Il sera épaulé d’un autre espoir de premier plan du prochain Repêchage LNH en Hendrix Lapierre, le centre qui tentera de rebondir cette saison après avoir vu sa deuxième saison dans la Ligue être réduite à seulement 19 matchs à cause de blessures. Le centre de la patinoire devrait être une des plus grandes forces des Sags puisqu’après Mercer et Lapierre on retrouve le vétéran Samuel Houde, lui qui vient tout juste d’amasser 52 points en seulement 44 parties en 2019-2020. Christophe Farmer viendra quant à lui solidifier l’aile au sein du club qui a vu partir ses trois meilleurs pointeurs de la dernière campagne.

À la ligne bleue, on peut s’attendre à voir l’espoir des Sharks de San Jose Artemi Kniazev et le vétéran de cinq ans Karl Boudrias sur la patinoire dans d’innombrables moments clés. Ce duo, en compagnie de Michael Pellerin qui effectue lui aussi un retour, aidera à guider un contingent de défenseurs de première et de deuxième année qui inclut Loris Rafanomezantsoa et le choix de troisième tour en 2020, Matteo Mann.

La dernière ligne de défense sera partagée entre le gardien de 20 ans Alexis Shank, un gagnant de 36 matchs pour les Sags l’an dernier, et le russe de 16 ans Sergei Litvinov, un agent libre qui a passé les deux dernières campagnes dans la Greater Toronto Hockey League.

Une des marques de commerce des équipes de l’entraineur-chef Yanick Jean au fil des années est leur nature compétitive. Cette combativité, spécialement en provenance des vétérans qui se retrouvent à chaque position et qui tenteront d’aider les jeunes à faire leurs classes à ce niveau-ci, pourrait être le facteur décisionnel dans l’obtention de deux points à n’importe quel soir cette saison.

Statistiques 2019-2020 Saguenéens :