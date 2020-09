Nos 18 | Les Tigres visent à faire une bouchée de leurs adversaires

Même s’ils n’ont pas réussi à s’attirer autant d’éloges que d’autres équipes durant la saison raccourcie de 2019-2020, les Tigres de Victoriaville ont subtilement mis ensemble un alignement compétitif qui forçait les adversaires à travailler fort pour chaque but et chaque victoire. Cette année, avec plusieurs joueurs clés qui seront de retour, les Tigres devraient être un solide test pour le reste de la Division Est.

Malgré une production offensive sporadique l’année dernière, on s’attend à ce que l’espoir des Maple Leafs de Toronto, Mikhail Abramov, et celui des Flyers de Philadelphie, Egor Serdyuk, soient capables de mener la charge offensivement pour une troisième saison consécutive. L’ailier et marqueur de 25 buts, Brooklyn Kalmikov, se prépare quant à lui pour une première saison complète avec les Tigres, lui qui a été acquis des Eagles du Cap-Breton à mi-chemin de la dernière campagne. Le vétéran attaquant Félix Paré, ainsi que l’ukrainien Alexander Peresunko, devraient compléter un top six qui aura certainement un flair offensif.

Certaines de ces prouesses offensives proviendront de la ligne bleue, plus spécifiquement des vétérans Sean Larochelle et Vincent Sévigny, eux qui ont combiné leurs efforts pour obtenir 57 points en 2019-2020. Le versatile Alex DeGagné sera de retour pour sa dernière année de hockey junior tandis que Pier-Olivier Roy, le septième choix au total du Repêchage LHJMQ 2020, tente de se tailler un poste au sein de la brigade défensive qui a terminé au sixième rang l’an dernier pour le moins de buts accordés. Un duo largement responsable de cette dernière statistique sera aussi de retour entre les poteaux, avec les gardiens Fabio Iacobo et Nikolas Hurtubise qui se défieront l’un et l’autre afin d’obtenir des départs.

Avec Louis Robitaille qui a quitté pour guider les Olympiques de Gatineau, les Tigres accueilleront également un nouvel entraineur-chef dont le nom résonne déjà au sein de la franchise. Après cinq ans comme joueur, quatre ans comme entraineur adjoint et avec son #97 de suspendu au plafond, c’est Carl Mallette qui sera à la barre de l’équipe de sa ville natale pour faire ses débuts comme entraineur-chef dans la LHJMQ.

Ironiquement, la seule et dernière fois que les Tigres ont été couronnés champions de la LHJMQ, c’est Mallette qui portait le « C » de capitaine. Utiliser cette expérience acquise comme joueur devrait certainement venir en aide à l’homme qui cherche à guider les Tigres vers le haut du classement en 2020-2021.

_

Statistiques 2019-2020 Tigres :