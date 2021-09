Nos 18 | Les Tigres de Victoriaville 2021-2022

Avec le deuxième championnat dans l’histoire de la franchise fraîchement en poche, les Tigres de Victoriaville se préparent à dire adieu à une grande partie du noyau qui a remporté ce titre tout en accueillant le personnel qui écrira leur prochain chapitre.

Alors même que l’entraîneur-chef Carl Mallette et ses hommes hissaient la Coupe du Président à Québec en juin dernier, il était évident que la plupart de ceux qui le rejoindraient sur la glace allaient se retrouver ailleurs cet automne. Cela ne veut pas dire que la formation de cette année ne sera pas capable de travailler afin d’obtenir un certain nombre de victoires. Le centre Nicolas Daigle et l’ailier Conor Frenette sont de retour après avoir joué un rôle clé dans la conquête du titre de l’an dernier. L’ailier de 20 ans Brooklyn Kalmikov se prépare à disputer sa cinquième campagne dans la LHJMQ tandis qu’une paire d’ailiers, Raphaël Blouin et Justin Gendron, vise à transformer de très bonnes performances en pré-saison en de solides saisons recrues. Comme ce fut le cas au cours des trois dernières années, les Tigres se tourneront à nouveau vers un duo de Russes pour compléter leur groupe d’attaquants alors qu’Egor Goriunov et Nikita Prishchepov se préparent pour leurs débuts dans la Ligue.

À la ligne bleue, les défenseurs de 20 ans Vincent Sévigny et Jérémy Michaud font leur retour après avoir mené l’un des meilleurs clubs défensifs du circuit l’année dernière. À leurs côtés, Pier-Olivier Roy devrait assumer un rôle plus important à sa deuxième saison après avoir démontré ses aptitudes tout au long des séries éliminatoires du printemps dernier. Entre les poteaux, un autre joueur clé des dernières séries éliminatoires, Nikolas Hurtubise, est de retour pour une autre campagne en jaune et noir.

Avec une nouvelle bannière rayonnant dans les hauteurs du Colisée Desjardins, ce sera l’objectif des Tigres de commencer à travailler vers l’obtention de la prochaine le plus rapidement possible. Ceux qui retournent au bercail devraient être en mesure de donner un bon coup de pouce à cette mission.

_

Statistiques 2020-2021 Tigres :