Nos 18 | Les Sea Dogs prêts pour un coup d’éclat

Dès 2018, le mandat des Sea Dogs de Saint John était de se retrouver parmi l’élite de la ligue en 2020-2021. Maintenant, le vrai test est arrivé pour un club qui, dû à un profond processus de reconstruction et aux circonstances, n’a pas officiellement eu le luxe de se mesurer à la compétition.

Même si le club n’a pas fait d’apparition en séries éliminatoires de la LHJMQ depuis le soir qu’il a soulevé la Coupe du Président en 2017, une accumulation d’espoirs acquis au fil des ans semble plus que prête à mettre un terme à cette séquence.

À l’avant, ce groupe inclut l’ailier Brady Burns, lui qui a mené les Sea Dogs avec 27 filets la dernière campagne. Josh Lawrence et Dawson Stairs, qui ont tous les deux ratés de justesse le plateau des 20 buts dans la saison écourtée de 2019-2020, tenteront de poursuivre leur développement tandis que Joshua Roy, le tout premier choix du Repêchage LHJMQ 2019, entamera le camp après avoir connu une première saison de 44 points, bon pour le huitième rang chez les recrues l’an dernier.

On ne peut passer sous silence une transaction effectuée lors du camp d’entrainement qui est venue solidifier ce groupe, alors que les Sea Dogs ont acquis le vétéran Vladislav Kotkov des Saguenéens de Chicoutimi. Beaucoup d’attention sera aussi portée sur un tandem de sélections de 2019 qui se rapporteront à Saint John cette année. Les centres Peter Reynolds et Cam MacDonald feront leurs débuts dans la ligue après avoir connu du succès avec Chilliwack (BCHL) et Sioux Falls (USHL), respectivement. On peut donc s’attendre à ce que le troisième choix au total en 2020, Leighton Carruthers, soit lentement intégré à la formation.

La brigade défensive des Sea Dogs a définitivement été construite pour battre ses adversaires offensivement. Les deux meilleurs pointeurs parmi les défenseurs de la LHJMQ l’an dernier, William Villeneuve et Jérémie Poirier voudront à nouveau mener la charge chez les arrières des Sea Dogs, tout en se méritant une sélection au Repêchage de la LNH de 2020. Pour les complémenter, l’équipe a acquis un membre clé de l’Océanic de Rimouski en juin dernier en mettant la main sur Christopher Inniss, et misera à nouveau sur Charlie DesRoches, lui qui a subtilement amassé 33 points la saison dernière.

Entre les poteaux, on retrouvera assurément Creed Jones, lui aussi acquis de l’Océanic lors d’un échange durant le camp d’entrainement, et son auxiliaire Noah Patenaude, qui tentera de disputer davantage de matchs à sa deuxième saison dans la LHJMQ. Avec tout ce personnel dans son arsenal, la clé pour l’équipe des Sea Dogs sera de trouver le moyen de resserrer l’étau défensivement, eux qui ont accordé le plus de buts dans la LHJMQ la saison dernière.

Prenant les rênes de ce talentueux ensemble est l’ancien entraineur-chef des Flames de Calgary, Greg Gilbert. Un champion de la Coupe Stanley à trois reprises avec les Islanders et les Rangers de New York, le plus récent mandat de Gilbert comme entraineur-chef était une période de cinq ans pendant laquelle il a guidé le Spirit de Saginaw de la OHL de 2011 à 2016.

Le plan des Sea Dogs est en place depuis trois ans maintenant. Les adeptes de la ligue ont hâte de voir comment les choses tomberont en place dans la ville de Saint John, et comment le plan passera du papier à la patinoire.

Statistiques 2019-2020 Sea Dogs :