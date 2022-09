Nos 18 | Les Sea Dogs de Saint John 2022-2023

Ce fut une semaine mémorable à Saint John en juin dernier. Après un processus de construction sans précédent, couronné par une Coupe Memorial, il est temps de se remettre au travail alors que la prochaine édition des Sea Dogs débute son agencement.

Comme prévu, les pertes de la formation de l’an dernier seront difficiles à remplacer. Cependant, un certain nombre de rouages essentiels de l’équipe championne de la saison dernière sont de retour pour mener le groupe d’avants. Il s’agit notamment du toujours fiable Brady Burns, de retour pour sa cinquième saison à Saint John. Le joueur de centre Peter Reynolds et la sélection du Lightning de Tampa Bay en 2021, Cam MacDonald, sont également de retour. Le vétéran Connor Trenholm, acquis par les Sea Dogs à la mi-saison l’an dernier, est de retour pour apporter une solide présence aux deux extrémités de la patinoire. Deux ailiers repêchés lors de la Séance de sélection européenne 2022 de la LCH, le Tchèque Pavel Simek et le Letton Eriks Mateiko, se joindront également à la formation.

La brigade défensive sera dirigée par Charlie DesRoches, une présence stabilisante au sein de l’équipe depuis maintenant quatre saisons. Vincent Despont, récemment membre de l’équipe de la Suisse au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, revient pour jouer un rôle plus complet cette campagne. Jared Cosman, acquis des Huskies de Rouyn-Noranda pendant la saison morte, fait également son arrivée à la ligne bleue des Sea Dogs.

Le vétéran Nikolas Hurtubise, après une victoire de la Coupe du Président avec Victoriaville en 2021 et une Coupe Memorial l’an dernier, tiendra le fort devant le filet aux côtés de l’ancien gardien du Drakkar de Baie-Comeau, Ventsislav Shingarov.

Bien qu’il s’agisse d’un retour à la case départ à Saint John, l’occasion de voir cette organisation se développer afin de compétitionner pour un autre championnat dans les années à venir devrait remonter le moral des joueurs sur la glace de même que celui des partisans dans les gradins.

Statistiques des Sea Dogs 2021-2022 :