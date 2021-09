Nos 18 | Les Sea Dogs de Saint John 2021-2022

Ce fut une longue remontée vers le sommet du classement géénéral pour les Sea Dogs de Saint John. Après divers changements d’entraîneurs et une apparition en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017 au printemps dernier, la prochaine étape devrait être gigantesque pour les potentiels hôtes de la Coupe Memorial de 2022.

Les Sea Dogs ramènent beaucoup de mordant au sein de leur alignement, dont dix de leurs 12 meilleurs pointeurs de la campagne abrégée de 2020-2021. À l’avant, cette abondance de profondeur est menée par l’espoir des Flames de Calgary Ryan Francis et l’ailier vétéran Brady Burns. Les centres Peter Reynolds et Josh Lawrence ont montré avec des performances impressionnantes au camp d’entraînement qu’ils sont prêts à amener leur jeu au prochain niveau. Le tireur d’élite Cam MacDonald a transformé une solide campagne recrue en une sélection par le Lightning de Tampa Bay lors du Repêchage 2021 de la LNH, tandis que William Dufour apporte ses trois années d’expérience à Saint John après une transaction avec les Voltigeurs de Drummondville durant la saison morte.

La ligne bleue et le poste de gardien de but ne manquent pas de puissance non plus, alors que le noyau composé de l’espoir des Flames Jérémie Poirier, de l’espoir des Maple Leafs de Toronto William Villeneuve, de Charlie Desroches et de Christopher Inniss revient à nouveau cette saison. Le robuste défenseur Vincent Despont s’amène quant à lui de la Suisse, où il était une force chez les moins de 18 ans et les moins de 20 ans. Devant le filet, Jonathan Lemieux amène son expérience en finale de la Coupe du Président 2021 avec les Foreurs de Val-d’Or à Saint John, où il partagera la tâche avec le gardien de deuxième année Noah Patenaude.

L’autre gros ajout se retrouve derrière le banc, où Gordie Dwyer revient dans les rangs de la LHJMQ à titre d’entraîneur-chef. Quel que soit le message qu’il choisira de véhiculer à ses joueurs, le plus important est déjà en place ; le moment de gagner est maintenant.

_

Statistiques Sea Dogs 2020-2021 :