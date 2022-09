Nos 18 | Les Saguenéens de Chicoutimi 2022-2023

Les Saguenéens de Chicoutimi célèbrent leur 50e saison dans la LHJMQ cette année. Et bien qu’il y aura beaucoup d’attention sur les succès du passé – y compris deux Coupes du Président et trois participations à la Coupe Memorial – sur la glace, l’objectif sera de prendre le groupe actuel de joueurs et de le transformer en une force pour les années à venir.

À l’avant, trois joueurs de deuxième année, les centres Jacob Newcombe et Alex Blais ainsi que l’ailier Andrei Loshko, seront appelés à jouer des rôles plus importants puisqu’ils sont les trois meilleurs pointeurs de la saison dernière qui sont de retour. En même temps, les partisans de la région du Lac-St-Jean s’habitueront à plusieurs nouveaux noms. L’ailier Zachary Roy arrive des Islanders de Charlottetown après avoir maintenu une moyenne d’un point par match avec les finalistes de la Coupe du Président. Deux des quatre joueurs sélectionnés par les Sags en première ronde du Repêchage 2022 de la LHJMQ, soit Maxim Massé, troisième choix au total, et Jérémy Leroux, 18e choix au total, seront également de la partie.

À la défense, le plus grand nom est venu d’une transaction durant la saison morte avec le Titan d’Acadie-Bathurst alors que Marc-André Gaudet, repêché par les Blues de St-Louis en 2022, fait son chemin vers Chicoutimi. Il travaillera aux côtés de ses coéquipiers vétérans Vincent Fradette et Matteo Mann, ce dernier qui est de retour pour une troisième saison afin d’assurer une présence physique à la ligne bleue.

Devant le filet, Charles-Antoine Lavallée est impatient de faire ses débuts avec les Saguenéens après avoir remporté la Coupe du Président de 2022 avec les Cataractes de Shawinigan. Il fera partie d’un trio de gardiens qui comprend le revenant Mareck Jean et le choix de deuxième tour de la LHJMQ en 2022, Luciano Ruggiero.

Avec 49 saisons dans les livres, les années à venir promettent d’être passionnantes alors que les Sags travaillent à écrire les prochains chapitres de la riche histoire du club.

_

Statistiques des Saguenéens 2021-2022 :