Nos 18 | Les Saguenéens de Chicoutimi 2021-2022

Après deux saisons de moments mémorables, les Saguenéens de Chicoutimi sont prêts à écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire de leur franchise. Bien que les nombreux vétérans qui ont procuré ces bons résultats soient maintenant partis, plusieurs des morceaux toujours en place sont néanmoins impressionnants.

Avec le départ des cinq meilleurs pointeurs de l’équipe de l’année dernière, l’offensive devra provenir de plusieurs nouveaux endroits cette saison. Prêt pour ce défi, on retrouve le champion de la Coupe Memorial 2019 avec Rouyn-Noranda, William Rouleau, qui fera ses débuts avec les Saguenéens à la suite d’une transaction avec les Huskies durant la saison morte. Félix Lafrance, un joueur d’un point par match au Cap-Breton et à Chicoutimi la saison dernière, aura également un impact tandis que le Slovaque Matej Kaslik est de retour pour une première campagne complète après avoir impressionné lors de ses 14 matchs de saison régulière en 2020-21. Alexis Dubé, acquis dans l’échange qui a envoyé Hendrix Lapierre au Titan d’Acadie-Bathurst, et l’ancien ailier des Remparts de Québec, Félix Bédard, ont tous deux impressionné durant le camp d’entraînement. L’ailier biélorusse Andrei Loshko devrait quant à lui faire ses débuts nord-américains cette saison.

Le vétéran Michaël Pellerin mènera la charge à la ligne bleue aux côtés des défenseurs de 19 ans Vincent Fredette et Loris Rafanomezantsoa, une partie du groupe qui formait l’une des meilleures défensives du circuit la saison dernière. Entre les poteaux, les Sags passent à autre chose après que le gardien étoile Alexis Shank ait gradué après cinq saisons avec le club. C’est vers le gardien russe Sergei Litvinov que l’équipe se tourne cette saison, lui qui a obtenu une fiche de .500 en six apparitions en tant que recrue l’année dernière.

Yanick Jean est un entraîneur-chef d’expérience qui est reconnu pour tirer le meilleur de ses troupes. Cela en soi pourrait être le facteur le plus important derrière les succès des Saguenéens cette saison, alors qu’ils tentent d’initier quelques nouveaux visages à leur identité d’équipe de longue date.

Statistiques 2020-2021 Saguéneens :