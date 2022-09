Nos 18 | Les Remparts de Québec 2022-2023

L’an dernier, les Remparts de Québec ont fait une bouchée de la ligue pendant la saison régulière en remportant le Trophée Jean-Rougeau. Après avoir vu tout ce cheminement être interrompu pendant les séries de la Coupe du Président, cette année en sera une de rédemption. Heureusement, ce groupe semble amplement capable de faire le travail.

Les cinq meilleurs marqueurs de l’équipe de l’an dernier sont de retour dans la Vieille Capitale, y compris Zachary Bolduc, choix de premier tour des Blues de St. Louis en 2021 et auteur de 55 buts, Nathan Gaucher, un choix de première ronde des Ducks d’Anaheim en 2022, ainsi que les vétérans Théo Rochette et Pier-Olivier Roy. L’espoir des Blue Jackets de Columbus, James Malatesta, revient à Québec pour une quatrième saison après avoir établi des sommets en carrière en termes de buts, de passes et de points en 2021-2022. Au total, ce noyau représente à lui seul 162 des buts marqués par l’une des plus puissantes attaques de la LHJMQ la saison dernière. Frantisek Ridzon se prépare quant à lui à faire ses débuts dans la LHJMQ après une impressionnante campagne de 16 ans dans les rangs M20 slovaques.

Deux joueurs repêchés dans la LNH, Evan Nause des Panthers de la Floride (2021), et Vsevolod Komarov des Sabres de Buffalo (2022), seront les piliers de la brigade défensive. Le vétéran de cinquième année Nicholas Savoie, qui a connu sa meilleure saison sur le plan offensif lors de la dernière campagne, est également de retour. Parmi les nouveaux venus, on retrouve Vincent Murray, lui qui a suffisamment impressionné lors du camp d’entraînement pour se mériter une place sur l’alignement du début de saison, le seul né en 2006 à mériter un tel honneur au sein de cette équipe de vétérans.

William Rousseau, détenteur d’une impressionnante fiche de 23-8 devant les filets l’an dernier, est de retour pour une autre saison dans la capitale provinciale où il fera équipe avec Philippe Cloutier, acquis récemment des Foreurs de Val-d’Or.

Avec une équipe remplie de joueurs aussi talentueux et enthousiastes, il ne reste qu’une seule question à résoudre pour les Remparts : jusqu’où se rendront-ils?

_

Statistiques des Remparts 2021-2022 :