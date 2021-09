Nos 18 | Les Remparts de Québec 2021-2022

Grâce à une formation avec laquelle il sera difficile de rivaliser et l’un des visages les plus reconnaissables du hockey junior derrière le banc, tous les regards seront tournés vers les Remparts en 2021-2022. Et avec pratiquement tous les morceaux en place pour un long parcours en séries éliminatoires, il est difficile de s’imaginer un moment ennuyeux dans la capitale provinciale cette année.

Les hommes de Patrick Roy ont fait l’une des plus grosses éclaboussures pendant la saison morte en s’appropriant le joueur de centre étoile et choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc, dans une transaction avec l’Océanic de Rimouski. Il sera épaulé par un duo d’espoirs également repêchés dans la LNH en James Malatesta (Columbus) et Viljami Marjala (Buffalo). Les centres Nathan Gaucher et Théo Rochette, qui ont terminé aux deux premiers rangs des meilleurs pointeurs de l’équipe la saison dernière, sont également de retour dans le giron. Le nouveau venu Pier-Olivier Roy apporte quant à lui trois saisons d’expérience dans la Ligue à la suite d’une transaction avec les Olympiques de Gatineau.

De l’autre côté de la rondelle, attendez-vous à ce que le choix de deuxième tour des Panthers de la Floride, Evan Nause, soit l’un des piliers à la ligne bleue. Il sera accompagné du joueur de 20 ans et espoir des Blackhawks de Chicago, Louis Crevier, acquis des Saguenéens de Chicoutimi pendant la saison morte. Le vétéran de confiance Nicholas Savoie revient pour une quatrième campagne à Québec tandis que le Russe Vsevolod Komarov se prépare pour sa première saison en Amérique du Nord. Dans les buts, Fabio Iacobo, champion en titre de la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville, est définitivement prêt à mener sa nouvelle équipe vers un autre long parcours en séries éliminatoires.

Lorsqu’on additionne le tout, vous avez un club des Remparts qui a clairement des aspirations à la Coupe Memorial, même s’ils ne joueront pas le rôle d’hôtes du tournoi cette année.

Statistiques Remparts 2020-2021 :