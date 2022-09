Nos 18 | Les Olympiques de Gatineau 2022-2023

La franchise la plus décorée de la ligue entame maintenant la campagne de son 50e anniversaire. Et d’entrée de jeu, les Olympiques de Gatineau semblent disposer d’un effectif qui fera assurément de cette saison un événement à célébrer.

En tout, neuf joueurs repêchés dans la LNH ont élu domicile à Gatineau cette saison, dont le choix de première ronde des Golden Knights de Vegas en 2021, Zachary Dean. Il sera épaulé à l’avant par le joueur de 20 ans et espoir des Coyotes de l’Arizona, Manix Landry, ainsi que du deuxième choix au total de la LHJMQ en 2020, Antonin Verreault. Samuel Savoie est de retour pour une troisième saison après avoir été sélectionné par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 2022, tandis que Haakon Hanelt entame sa première saison complète dans la LHJMQ après une campagne 2021-2022 écourtée par des blessures qui lui a néanmoins permis d’être sélectionné par les Capitals de Washington et par l’Allemagne lors du Mondial Junior de 2022. L’entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille a été en mesure de renforcer cette équipe grâce à l’acquisition de l’espoir des Hurricanes de la Caroline Robert Orr des Mooseheads de Halifax pendant le camp d’entraînement. Olivier Nadeau, qui vient tout juste de remporter la Coupe du Président avec les Cataractes de Shawinigan, a également été acquis dans une transaction durant la saison morte mais devra retarder de quelques mois son début avec la franchise après avoir été opéré à l’épaule.

À la défense, deux choix de première ronde de la LHJMQ en 2020 feront partie du noyau de l’équipe alors que Tristan Luneau et Noah Warren entameront leur troisième saison avec les Olympiques après avoir tous deux étés choisis par les Ducks d’Anaheim lors de la dernière Séance de sélection de la LNH. Isaac Belliveau, repêché par les Penguins de Pittsburgh, sera encore une fois le catalyseur de l’offensive, tandis que le fiable Olivier Boutin sera appelé à contribuer dans de nombreuses situations. L’organisation a également ajouté de la profondeur à la ligne bleue en acquérant l’ancien défenseur des Wildcats de Moncton, Charles-Antoine Pilote, au cours de la saison morte.

Devant le filet, Emerick Despatie en sera à sa première saison comme partant et sera épaulé par un gardien de but recrue en l’albertain Kaiden Kirkwood.

Après cinq décennies, sept Coupes du Président et une Coupe Memorial, les Olympiques cherchent à ajouter à leur collection de bannières durant cette saison bien spéciale. Et si de nombreux souvenirs du passé seront revisités cette année, ne vous trompez pas : l’avenir, est maintenant.

