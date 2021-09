Nos 18 | Les Olympiques de Gatineau 2021-2022

Ce sera une année de transition, dans tous les sens du terme, pour l’édition actuelle des Olympiques de Gatineau. Non seulement le club quitte-t-il le vénérable Centre Robert-Guertin – son domicile depuis 48 saisons – mais il le fait avec une formation remplie de jeunes qui sont aussi talentueux qu’impressionnants.

On s’attend à ce que le groupe d’attaquants rende la tâche difficile à l’adversaire dans les trois zones, une marque de commerce de toutes les équipes entraînées par Louis Robitaille. L’un des leaders à cet égard sera le choix premier tour des Golden Knights de Vegas en 2021, Zachary Dean. Antonin Verreault se prépare à faire passer son jeu au niveau supérieur après avoir récolté tout près d’un point par match lors de sa saison de 16 ans. Le capitaine de l’équipe et une sélection des Coyotes de l’Arizona en 2021, Manix Landry, revient à Gatineau pour une quatrième saison, tandis que l’ailier allemand Haakon Frederik Hanelt se prépare pour une première expérience dans le circuit Courteau après avoir été sélectionné par les Capitals de Washington au cinquième tour du Repêchage LNH de l’été dernier. Le vétéran joueur de centre Mathieu Bizier et l’ailier recrue Julien Paillé, qui ont tous deux impressionné dès le début du camp d’entraînement, seront parmi ceux qui complèteront les trios d’attaquants.

Garder la rondelle hors de son propre filet devrait être une tâche réalisable avec une impressionnante brigade défensive et un solide tandem de gardiens de but qui débarquent à Gatineau. Isaac Belliveau attend avec impatience sa première saison complète avec les ‘Piques après avoir entendu son nom appelé les Penguins de Pittsburgh lors du dernier repêchage de la LNH. Il sera accompagné de Tristan Luneau, premier choix au total de la LHJMQ en 2020, de l’espoir des Sharks de San Jose Evgenii Kashnikov et du vétéran de troisième année Olivier Boutin. Derrière eux, le duo que forme le gardien de 20 ans Rémi Poirier et son partenaire Emerik Despatie offrira une formidable dernière ligne de défense entre les poteaux.

Alors que l’organisation se prépare à ouvrir les portes du tout nouveau Centre Slush Puppie, il ne fait aucun doute que les partisans seront aussi impressionnés par le produit sur la glace que par le nouvel amphithéâtre cette saison.

Statistiques Olympiques 2020-2021: