Nos 18 | Les Mooseheads d’Halifax 2022-2023

La dernière fois que les Mooseheads d’Halifax ont remporté une série éliminatoire, ils étaient aussi l’équipe hôte de la Coupe Memorial cette année-là. Quatre saisons plus tard, cette équipe méthodiquement formée a de nouveau atteint le point où beaucoup la considèrent comme l’équipe à battre dans les Maritimes.

Deux des figures centrales de l’équipe sont Zachary L’Heureux, choix de première ronde des Predators de Nashville en 2021, et Jordan Dumais, sélection des Blue Jackets de Columbus en 2022. Ce dernier vient d’ailleurs de conclure une saison régulière durant laquelle il a terminé troisième dans la course au meilleur pointeur de la ligue. Ce duo sera entouré d’une formation talentueuse, dont le vétéran Evan Boucher, qui, après être arrivé des rangs Jr.A de l’Ontario au milieu de la saison dernière, a inscrit 25 buts en 37 matchs. Markus Vidicek est de retour après une excellente deuxième saison, tandis que le choix de premier tour de la LHJMQ en 2021, Mathieu Cataford, vise à bâtir sur une campagne 2021-2022 au cours de laquelle il s’est taillé une place au sein de l’Équipe d’étoiles des recrues de la Ligue avant d’aider le Canada à remporter l’or à la Coupe Hlinka-Gretzky de 2022.

Le meilleur pointeur chez les défenseurs de l’an dernier, Jake Furlong, revient après avoir entendu son nom être prononcé par les Sharks de San Jose lors de la Séance de sélection 2022 de la LNH. Le vétéran de quatrième année Cam Whynot sera de nouveau présent pour disputer des minutes clés et Brady Shultz, originaire du Connecticut, revient après une solide première campagne dans le circuit Courteau. Dylan MacKinnon, un coéquipier de Cataford à la Coupe Hlinka-Gretzky, entame son année de repêchage dans la LNH prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière junior.

Entre les poteaux, Brady James et Mathis Rousseau sont de retour pour former le tandem de gardiens de but pour une autre saison.

Le directeur général Cam Russell et le reste du personnel des Mooseheads ont mis du temps pour ramener l’équipe à ce stade. Les partisans seront ravis si ce troupeau parvient à traverser la Division des Maritimes et plus cette année.

Statistiques des Mooseheads 2021-2022 :