Nos 18 | Les Mooseheads d’Halifax 2021-2022

Dans ce qui était une année très éprouvante, les Mooseheads d’Halifax ont été en mesure d’obtenir de très bons résultats la saison dernière. Les recruteurs professionnels ont certainement porté attention, sélectionnant trois membres de l’équipe lors du Repêchage 2021 de la LNH. Maintenant, il est temps d’alerter le reste de la ligue.

À l’avant, il ne fait aucun doute que les Mooseheads possèdent une force de frappe capable de faire la différence la plupart des soirs. Le duo dynamique que forme le choix de premier tour des Predators de Nashville en 2021, Zachary L’Heureux, et l’espoir des Flyers de Philadelphie, Elliot Desnoyers, tentera de poursuivre sur sa lancée après avoir fait bonne impression depuis sa création la saison dernière. Le jeu de deux sélections de première ronde de la LHJMQ en 2020, Markus Vidicek et Jordan Dumais, devrait passer à un autre niveau alors qu’ils amorcent leur saison de repêchage de la LNH. Le meilleur marqueur chez les recrues de la LHJMQ en 2020-2021, Robert Orr, cherchera quant à lui à améliorer sa performance qui lui a permis de devenir un choix de cinquième ronde des Hurricanes de la Caroline en juin dernier. L’Autrichien Senna Peeters se joindra à eux, lui qui est de retour après avoir inscrit plus d’un point par match l’an dernier.

À la ligne bleue, la sélection des Flames de Calgary en 2021, Cameron Whynot, revient pour une troisième saison déjà habitué à disputer d’importantes minutes dans toutes les situations. Il dirigera une brigade défensive relativement jeune qui comprend également l’arrière de deuxième année Jake Furlong et la recrue Dylan MacKinnon, le cinquième choix au total du Repêchage 2021 de la LHJMQ. Se joignant à eux est le défenseur de 20 ans David Lafrance, qui arrive à Halifax pour sa première saison dans le junior majeur après un séjour dans les rangs Junior A de l’Ontario ainsi qu’une saison dans la NCAA avec l’Université Robert Morris. Devant le filet, Brady James prendra la place d’Alexis Gravel à la suite de la graduation de ce dernier.

Alors que la ligue revient vers une certaine normalité cette saison, les Mooseheads sont sans aucun doute impatients de reprendre le cours des choses en mettant un ensemble de potentiels joueurs d’impact à l’épreuve.

Statistiques 2020-2021 Mooseheads :