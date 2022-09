Nos 18 | Les Islanders de Charlottetown 2022-2023

Les Islanders de Charlottetown ont marqué l’histoire de la franchise en se qualifiant pour la première fois pour la finale de la Coupe du Président au printemps dernier. Maintenant, il est temps pour cette équipe de travaillants de remonter au sommet.

Comme sept des huit meilleurs pointeurs de l’équipe de l’an dernier ont quitté via transaction ou graduation, le succès du club repose maintenant entre les mains de revenants comme le centre Jakub Brabenec, la Recrue de l’année LHJMQ en 2022 et espoir des Golden Knights de Vegas. Il sera épaulé de ses coéquipiers Keiran Gallant et Ben Boyd, un espoir des Blue Jackets de Columbus depuis 2021. Le vétéran Dawson Stairs jouera également un rôle important après avoir été une acquisition clé de mi-saison en provenance des Eagles du Cap-Breton l’an dernier.

Sur le plan défensif, les Islanders seront menés par deux vétérans de qualité en William Trudeau, repêché par les Canadiens de Montréal en 2021, et Jeremie Biakabutuka, une autre acquisition clé du club la saison dernière. Afin d’apporter de la profondeur à ce groupe en pleine transition, deux vétérans, Jacob Squires et Alexandre Tessier, ont été acquis pendant la saison morte des Eagles et des Mooseheads d’Halifax, respectivement.

Entre les poteaux, Francesco Lapenna et Oliver Satny, le duo qui a mené le club jusqu’à la finale de la saison dernière, sont de retour.

Les années de transition sont un mode de vie pour toutes les équipes dans le hockey junior. Cependant, avec l’entraîneur-chef et directeur général Jim Hulton en place pour fournir les mêmes conseils judicieux auxquels l’organisation s’est habituée, on peut supposer qu’il n’y aura pas de matchs faciles contre ce groupe qui entame son retour au sommet.

Statistiques de Islanders 2021-2022 :