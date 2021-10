Nos 18 | Les Islanders de Charlottetown 2021-2022

Après avoir malmené le reste de la division des Maritimes en route vers le premier trophée Jean-Rougeau de l’histoire de la franchise la saison dernière, les Islanders de Charlottetown devront maintenant faire face à un plus large éventail d’adversaires et au départ de quelques joueurs cruciaux, tout en maintenant leur réputation d’équipe qui est incroyablement difficile à dominer.

Bien que le duo qui a terminé premier et deuxième au sommet des pointeurs de la ligue l’an dernier – Cédric Desruisseaux et Thomas Casey – ait gradué, la puissante offensive passera dorénavant par Brett Budgell et Patrick Guay, tous deux de retour cette saison. Le joueur de deuxième année Sam Oliver espère bâtir sur une solide première campagne tandis que le vétéran Bailey Peach et l’espoir des Blue Jackets de Columbus Ben Boyd seront là pour donner le ton. L’ensemble du groupe d’attaquants sera renforcé tant sur la glace que dans le vestiaire grâce à l’acquisition de l’ancien capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Xavier Simoneau. Le joueur de centre étoile a été acquis dans une importante transaction lors du week-end du repêchage de la LHJMQ en juin.

À la ligne bleue, les Islanders dépendront énormément du meilleur pointeur parmi les défenseurs de la ligue l’an dernier, soit l’espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier. Deux sélections au Repêchage 2021 de la LNH, William Trudeau (Canadiens de Montréal) et Oscar Plandowski (Red Wings de Detroit), seront des facteurs clés dans toutes les situations, tout comme le défenseur de 20 ans Noah Laaouan. Dans les buts, l’ère du recordman Matthew Welsh a pris fin. À sa place, on retrouvera le tandem du solide gardien de deuxième année, Jacob Goobie, et du Tchèque Oliver Satny, le choix de première ronde des Islanders lors de la Sélection européenne 2021 de la LCH.

La philosophie de Jim Hulton et de ses adjoints demeure inchangée depuis plusieurs années ; les Islanders seront un adversaire difficile à affronter. Cependant, lorsqu’associée à autant de joueurs étoiles, la tâche qui attend leurs adversaires devient d’autant plus intimidante.

