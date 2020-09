Nos 18 | Les Huskies, un mélange de jeunes loups et de champions

Une saison complète après avoir remporté la Coupe Memorial, les Huskies de Rouyn-Noranda ont pratiquement modifié leur alignement en entier. Même si plusieurs joueurs de cette équipe championne sont encore en place, un amas de talentueux espoirs est prêt à faire son entrée en scène et de remettre les Huskies sur le chemin de la gloire.

À l’avant, l’espoir de l’Avalanche du Colorado et meilleur marqueur de la saison dernière, Alex Beaucage, sera de retour pour une quatrième saison avec les Huskies. Il sera épaulé des autres vétérans William Rouleau, Charles-Édouard Drouin et Olivier-Luc Haché. Le centre Mathieu Gagnon jouera un rôle crucial dans les deux sens de la patinoire tandis qu’Alexis Brisson, un attaquant de 17 ans acquis de l’Océanic de Rimouski l’an dernier, et le centre polonais Oleksii Myklukha devront occuper des rôles plus importants après avoir démontré leur potentiel offensif dans des rôles limités en 2019-2020. Donovan Arsenault, une sélection de deuxième ronde au Repêchage LHJMQ 2020, fera ses débuts dans le junior majeur.

À la ligne bleue, ce sont Xavier Bouchard, un espoir des Golden Knights de Vegas acquis des Eagles du Cap-Breton durant la saison morte, et le vétéran de quatre saisons Alexis Arsenault qui mèneront la charge. Samuel Régis, le meilleur marqueur chez les arrières des Huskies l’an dernier, procurera à nouveau une solide présence aux deux extrémités de la patinoire pour la meute. En complément à ce groupe, on retrouvera, entre autres, le défenseur de deuxième année Thomas Belzile et deux sélections du dernier Repêchage LHJMQ, le choix de premier tour Dylan Gill et le choix de deuxième tour Coen Strang.

Avec le gardien de but Zachary Émond confirmant son retour à l’équipe hier, il reste à déterminer si le rôle d’auxiliaire appartiendra à Samuel Richard ou à Kevyn Brassard, les deux ayant fait des apparitions entre les poteaux des Huskies la saison dernière.

Champion à deux reprises de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial, c’est Mario Pouliot qui sera de retour pour une troisième campagne derrière le banc, tout en occupant aussi le rôle de DG des Huskies. Même si Pouliot a acquis de l’expérience en travaillant avec des formations en développement durant ses arrêts avec le Drakkar de Baie-Comeau et le Titan d’Acadie-Bathurst d’auparavant, il s’agit de la première franchise avec laquelle il a l’opportunité de reconstruire une équipe tout en la guidant comme entraineur-chef.

Les Huskies n’ont peut-être plus le mordant qu’ils avaient dans les saisons passées. Ceci dit, avec de bons vétérans, des espoirs prometteurs et un des entraineurs les plus décorés récemment, il n’en demeure pas moins que Rouyn-Noranda forme un groupe qui sera plus que capable de livrer une bonne bataille pour deux points à tous les soirs



