Nos 18 | Les Huskies de Rouyn-Noranda 2021-2022

Avec plus de deux saisons d’écoulées depuis qu’ils ont remporté la Coupe Memorial au printemps de 2019, les Huskies de Rouyn-Noranda ont presque terminé le réaménagement de leur alignement. Avec cela viennent les prochaines étapes pour effectuer un retour vers le sommet.

Jusqu’à 11 recrues pourraient se retrouver dans l’alignement lors de la soirée d’ouverture des Huskies. Pour cette raison, plusieurs vétérans seront appelés à donner le ton tant sur la glace que dans le vestiaire. À l’avant, un des principaux contributeurs sera Mathieu Gagnon, un des deux membres restants de l’équipe championne de la Coupe Memorial. Les ailiers Donovan Arsenault et Samuel Johnson ont déjà démontré d’impressionnantes performances au camp d’entraînement tandis que Leighton Carruthers, le troisième choix au total du Repêchage 2020 de la LHJMQ, cherche à tirer le meilleur d’un nouveau départ après avoir été échangé par les Sea Dogs de Saint John. Un nouveau duo d’européens, Jakub Hujer et Danila Klimovich feront leurs débuts cette saison après avoir démontré leur flair offensif en République tchèque et en Biélorussie, respectivement.

L’autre champion de 2019 qui est toujours en place est le défenseur Samuel Régis, lui qui sera à la fois un leader et un catalyseur dans toutes les situations pour les Huskies. Jared Cosman, Dyllan Gill et Zachary Cardinal se retrouvent parmi un ensemble de défenseurs qui verront des rôles accrus sous la direction de l’entraineur-chef de deuxième année Brad Yetman. Entre les poteaux, Samuel Richard revient après avoir maintenu une fiche de .500 lors de sa campagne recrue.

Avec plusieurs joueurs de première et de deuxième année qui luttent pour du temps de glace cette saison, les Huskies espèrent que la compétition dans le vestiaire leur permettra de former une meute difficile à affronter une fois sur la glace.

_

Statistiques 2020-2021 Huskies :