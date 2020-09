Nos 18 | Les gros canons partis, l’Océanic recommence le processus

Peu d’équipes se sont retrouvées sous les projecteurs aussi intensément que l’Océanic de Rimouski en 2019-2020. À l’avenir, c’est à l’organisation de tout faire en son possible afin de retourner jusqu’au plus hauts échelons de la ligue, petit à petit et morceau par morceau.

Avec le plus gros morceau de l’équipe de l’année dernière, le potentiel choix numéro un du Repêchage LNH 2020 Alexis Lafrenière, ayant décidé d’entamer le prochain chapitre de sa carrière (tout comme les autres membres de son puissant trio), l’Océanic se tournera maintenant vers un groupe qui comprend des joueurs établis qui devrait former une force dans la ligue. L’épicentre de ce groupe est, heureusement pour la franchise, un joueur de 17 ans ; le centre Zachary Bolduc, qui a été en mesure de transformer une saison recrue écourtée de 55 matchs en campagne de 30 buts et 52 points.

Les autres rôles majeurs à l’attaque seront remplis par les vétérans de 20 ans Andrew Coxhead et Nathan Ouellet. Âgé de seulement 16 ans, Alexander Lazarev devrait enfiler l’uniforme de l’équipe après avoir dominé le circuit des moins de 18 ans de la Russie la saison dernière avec l’équipe de Yermak Angarsk.

La pièce maitresse à la ligne bleue est le membre de la plus récente Équipe d’étoiles des recrues, Isaac Belliveau, lui qui vient de terminer à égalité au premier rang des recrues et au deuxième rang chez les défenseurs du circuit avec ses 53 points. Il formera la première paire aux côtés du champion de la Coupe Memorial et membre de la Première équipe d’étoiles de 2019-2020, le vétéran de quatre saisons Justin Bergeron. À 6’4’’, Zachary Massicotte sera quant à lui de retour comme pilier à la ligne bleue de Rimouski après avoir subtilement amassé 30 points durant la dernière campagne.

Entre les poteaux, la tâche sera partagée entre le gardien de deuxième année Raphaël Audet, lui qui a obtenu sept victoires avec l’Océanic l’an dernier, en plus de l’intriguant cerbère de 19 ans Matthew Dunsmoor, un ontarien qui a connu deux excellentes campagnes dans la OJHL avec les Cougars de Burlington et les Dukes de Wellington.

Orchestrant le tout, on retrouve l’homme qui a passé le plus de temps avec son organisation actuelle que n’importe quel autre entraineur-chef dans la LHJMQ. La dixième saison de Serge Beausoleil derrière le banc de Rimouski en sera une remplie de défis. Cependant, pour quelqu’un qui a vécu pratiquement tous les hauts et les bas possibles dans le sport, on peut prévoir qu’à titre de DG et d’entraineur-chef du club, il saura tirer le maximum de son personnel tandis que l’Océanic écrit le prochain chapitre de sa riche histoire.

Statistiques 2019-2020 Océanic :