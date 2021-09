Nos 18 | Les Foreurs de Val-d’Or 2021-2022

Les Foreurs de Val-d’Or ont joué le tout pour le tout l’an dernier et se sont mérité un voyage jusqu’en finale de la Coupe du Président pour leur travail. Maintenant, avec une nouvelle voix derrière le banc, il est temps de jeter les bases pour les prochains joueurs étoiles à sauter sur la glace en Abitibi.

Après une conquête de la Coupe du Président en tant qu’entraîneur adjoint avec Victoriaville, Maxime Desruisseaux dirigera maintenant le banc de l’adversaire de cette série dans ce qui est sa première incursion dans la fraternité des entraîneurs-chefs de la LHJMQ. Il fera ses débuts avec une paire de talentueux attaquants à sa disposition ; la sélection des Blues de St-Louis en 2020 Jérémy Michel et l’espoir des Hurricanes de la Caroline Justin Robidas, qui a récemment été nommé capitaine du club. Alexandre Doucet et Marshall Lessard, deux joueurs de profondeur clés de l’équipe de l’an dernier, se préparent à occuper des rôles encore plus importants tandis que l’ailier russe Alexander Mirzabalaev revient en Amérique du Nord après avoir raté la dernière saison.

Le club s’appuiera fortement sur le vétéran de 20 ans Thomas Pelletier, à la fois offensivement et défensivement, pour mener une bridage défensive radicalement remodelée. Kale McCallum se rend dans l’Ouest du Québec après deux solides saisons avec les Sea Dogs de Saint John, où il figurait parmi les meneurs au chapitre des +/- en 2020-2021. Le défenseur tchèque Tomas Cibulka fera ses débuts dans le vert et or après avoir été choisi au premier tour de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH. Entre les poteaux, William Blackburn se prépare à assumer le rôle de partant après une impressionnante campagne en tant que recrue.

Il y aura un certain nombre de leçons apprises par les nouveaux Foreurs au cours des saisons à venir. Toutefois, l’expérience acquise par la puissante formation de l’année dernière leur sera très utile lors de ces premiers pas vers le retour au sommet.

_

Statistiques 2020-2021 Foreurs :