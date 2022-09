Nos 18 | Les Eagles du Cap-Breton 2022-2023

Le thème de l’édition de cette année des Eagles du Cap-Breton Eagles est We Rise Again, qui se traduit par Nous nous relevons à nouveau. Il s’agit d’un cri de ralliement pour un club qui ne peut aller que vers le haut. Mais avec l’arrivée de plusieurs éléments clés en ville, cette ascension pourrait être accélérée.

Le centre Ivan Ivan, qui marque en moyenne un point par match, effectue un retour pour une troisième campagne sur l’île, tandis que son coéquipier Cam Squires visera à améliorer la solide saison recrue durant laquelle il a terminé à égalité avec le troisième plus de buts de l’équipe. Autour du noyau existant se trouve un trio de vétérans acquis via transactions. Les ailiers Samuel Johnson et Zachary Gravel arrivent respectivement des Huskies de Rouyn-Noranda et des Remparts de Québec, tandis que le centre complet Charles Boutin arrive en provenance de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Parmi les autres nouveaux venus, on retrouve le choix de première ronde de la LHJMQ en 2022, Thomas Desruisseaux, et Luke Patterson, un centre dynamique qui vient de remporter la Coupe Telus avec les Flyers de Moncton.

Le corps défensif sera encore une fois dirigé par la sélection des Coyotes de l’Arizona en 2022, Jérémy Langlois. Le vétéran Roman Rodzinski sera une force stabilisatrice dans sa propre zone, tandis que les autres joueurs de retour, François-James Buteau et Conor Shortall, se préparent à franchir les prochaines étapes de leur développement. Toutefois, l’un des joueurs les plus attendus sur la patinoire cette saison sera Tomas Lavoie, premier choix de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ et pièce maîtresse de la franchise pour les années à venir.

Devant le filet, Nicolas Ruccia est de retour pour une troisième saison. Il sera secondé par la recrue de 19 ans Giovacchino DiMattia.

La plupart des nouveaux visages mis en place le sont grâce à un autre nouveau membre des Eagles, le directeur général Sylvain Couturier, qui prend les rênes après 18 saisons avec le Titan d’Acadie-Bathurst. L’entraîneur-chef Jon Goyens, lui aussi récemment embauché, mènera la charge derrière le banc.

Ces Eagles sont encore en train d’apprendre à voler. Mais avec les moments les plus difficiles derrière eux et du sang neuf sur et hors de la glace, il y a de nombreuses raisons de croire que l’atteinte du prochain niveau n’est pas très loin.

Statistiques des Eagles de 2021-2022 :