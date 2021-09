Nos 18 | Les Eagles du Cap-Breton 2021-2022

Les Eagles du Cap-Breton sont arrivés en ville il y a 25 ans. Afin de bâtir vers un autre long parcours en séries éliminatoires, l’édition 2021-2022 mettra de l’avant un alignement qui devrait forcer tous les adversaires à mériter leurs points.

Dawson Stairs mènera la charge offensivement, lui qui vient tout juste d’obtenir un sommet en carrière avec 29 points en seulement 34 matchs au cours de la dernière campagne. Le jeu du joueur de 20 ans Emile Hegarty-Aubin et du vétéran de troisième année Connor Trenholm devrait passer à un niveau supérieur, tandis que Nicholas Girouard vise à conclure sa dernière saison junior sur une note positive après avoir inscrit 26 points en 31 matchs avec Saint John l’an dernier. De plus, l’attaquant tchèque Ivan Ivan revient enfin dans l’alignement après une année ratée à cause de la Covid-19 et l’ailier russe Mikhail Nizovkin débarque en Amérique du Nord après avoir été réclamé à la Séance de sélection européenne 2020 de la LCH.

Avec la graduation de Nathan Larose et de Jarrett Baker, la ligne bleue des Eagles adoptera un look nettement différent cette saison. Le vétéran de troisième année Jeremy Langlois assumera le rôle envisagé par le club lorsqu’il l’a choisi au premier tour du Repêchage LHJMQ de 2019. Des renforts seront également fournis par un trio de piliers défensifs acquis pendant la saison morte ; Conor Shortall s’amène des Voltigeurs de Drummondville, Romain Rodzinski arrive des Remparts de Québec et Sean Larochelle débarque en ville après avoir remporté la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville. Devant le filet, la sélection de première ronde du club en 2020, Nicolas Ruccia, se prépare à prendre les rênes dans ce qui sera sa première saison en tant que gardien numéro un des Eagles.

L’entraîneur-chef Jake Grimes a plusieurs armes à sa disposition pour rehausser le niveau de jeu au Cap-Breton. Il ne reste plus qu’à voir jusqu’à quelle hauteur son groupe pourra voler.

_

Statistiques 2020-2021 Eagles: